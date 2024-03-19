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«С этим трудно смириться». Как зрители и звезды прощались с Александром Ширвиндтом — пришли тысячи человек

Президент Театра сатиры умер на 90-м году жизни

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Александру Ширвиндту было 89 лет

Видео: Городские порталы

В Москве простились с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Наши коллеги из MSK1.RU вели прямую трансляцию с прощальной церемонии.

Актер и режиссер знаком зрителям по десяткам постановок и картин. На сцене и под прицелом камеры он проработал почти 70 лет. Причем работал он не только в жанре сатиры, были в его послужном списке и драматические роли.

Проститься с Ширвиндтом к Московскому академическому театру сатиры пришли тысячи человек. И простые зрители, и его звездные друзья и коллеги сходятся в том, что ушла эпоха и едва ли остались в театральной России равные по величине деятели.

Посмотрите видео о том, как прошло прощание с великим актером и режиссером.

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