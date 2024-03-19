«С этим трудно смириться». Как зрители и звезды прощались с Александром Ширвиндтом — пришли тысячи человек

В Москве простились с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Наши коллеги из MSK1.RU вели прямую трансляцию с прощальной церемонии.
Актер и режиссер знаком зрителям по десяткам постановок и картин. На сцене и под прицелом камеры он проработал почти 70 лет. Причем работал он не только в жанре сатиры, были в его послужном списке и драматические роли.
Проститься с Ширвиндтом к Московскому академическому театру сатиры пришли тысячи человек. И простые зрители, и его звездные друзья и коллеги сходятся в том, что ушла эпоха и едва ли остались в театральной России равные по величине деятели.
Посмотрите видео о том, как прошло прощание с великим актером и режиссером.