«С этим трудно смириться». Как зрители и звезды прощались с Александром Ширвиндтом — пришли тысячи человек

В Москве простились с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Наши коллеги из MSK1.RU вели прямую трансляцию с прощальной церемонии.



Актер и режиссер знаком зрителям по десяткам постановок и картин. На сцене и под прицелом камеры он проработал почти 70 лет. Причем работал он не только в жанре сатиры, были в его послужном списке и драматические роли.

