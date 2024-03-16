«С ним ушла эпоха Театра Сатиры». Коллеги и друзья Александра Ширвиндта — о том, каким они его запомнили

В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист Александр Ширвиндт Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»











В пятницу, 15 марта, на 90-м году жизни скончался народный артист и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщил ТАСС актер Сергей Газаров. О том, что стало причиной смерти, пока не сообщается. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рассказали РИА Новости в Театре.

Журналисты MSK1.RU побеседовали с коллегами и друзьями Александра Ширвиндта, чтобы узнать, каким они запомнили его и что он для них значил.

— С Александром Анатольевичем я всю жизнь прожила. У меня было огромное количество ролей с ним. Узнала о его смерти, когда вышла со спектакля. Настолько это неожиданно, хотя было и ожидаемо… Но мы всё равно надеялись, что он еще поживет и дотянет до 100-летия, еще и сыграет. К сожалению, господь Бог так распорядился, — рассказала MSK1.RU народная артистка РФ и ведущая актриса Театра Сатиры Алена Яковлева.

Также о смерти деятеля искусств высказалась дочь Анатолия Папанова, Елена. Они с Ширвиндтами долгое время дружили семьями.

— Это замечательный человек. С большим чувством юмора, талантливый. Что можно сказать? Уже «Последний из могикан», я считаю. Замены нет таким людям и не будет. Всё, что он делал — это с таким юмором, так это всё позитивно и иронично, но в то же время очень по-доброму. Последний раз я его видела в мае 2023 года. У нас был спектакль в Театре Сатиры, посвященный истории папы. 9-го мая повторение было, и он выступал, мы там с ним общались, — поделилась с MSK1.RU Папанова.

«Это была индивидуальность. Я даже не знаю, кто из современных актеров может приблизиться к нему. С ним ушла эпоха Театра Сатиры, я считаю» Елена Папанова, советская и российская актриса театра

Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»











Советский и российский режиссер и киновед Давид Шнейдеров учился в мастерской Ширвиндта в театральном институте им. Щукина. В разговоре с MSK1.RU он вспоминает о наставнике с исключительной теплотой. По его словам, для своих студентов Александр Анатольевич был «примером настоящего человека, настоящего отношения к жизни, к людям и делу».



— Я учился в Щукинском училище, когда он ставил у нас спектакли. Просто посидеть на его репетициях было не только профессиональным уроком, но невероятным жизненным уроком. И я пока был студентом, я его, конечно, называл Александр Анатольевич. Прошло время, я уже работал на телеке и брал у него интервью. Он на меня посмотрел и сказал: «Ты уже не студент». Я говорю: «Нет, Александр Анатольевич». И тогда он говорит: «Шура», и категорически потребовал, чтобы я его так называл, — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Шнейдеров.

«Он мог играть всё, что угодно, любую роль. При этом он как бы и не играл, он жил этой ролью» Давид Шнейдеров, режиссер и киновед

— Педагог он был блестящий. Знаете, есть режиссеры, которые объясняют и которые показывают. Он умел и то, и другое. Он показывал как некое направление, умел вытащить из каждого студента свое, уникальное. В этом было его величие как педагога театрального. Он мог играть всё, что угодно. Как Вахтангов всегда говорил: «стань другим, оставаясь самим собой», вот он в каждой своей роли перевоплощался, но каждый раз оставался Александром Анатольевичем Ширвиндтом, — заключил он.

Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»











Режиссер и киноактер Андрей Житинкин, который долгое время проработал в Театре Сатиры, также вспомнил пару эпизодов из жизни Александра Анатольевича. По его словам, Ширвиндт всегда оставался на стороне студентов и верил в них больше, чем кто-либо.

— Он отстаивал студентов. Знаете, вот когда собирались отчислять или когда у кого-то не складывалось, он на кафедре актерского мастерства всегда громче всех отстаивал студентов, потому что еще неизвестно, как сложится. Вдруг он будет звездой, а не тот, который получает пятерки. Его обожали студенты, всегда у него брали в долг, никогда не возвращали. Он всем прощал, махал рукой. В этом отношении был человек абсолютно свободный, никогда ни о чем не жалел, — делится с MSK1.RU Житинкин.

Также режиссер пожелал сил супруге Александра Анатольевича — Наталье Белоусовой. Они пробыли в браке 67 лет.

— С ним всю жизнь была его верная супруга. Только одна Таточка (Наталья. — Прим. ред.) знает, чего стоила ему эта легкость, этот юмор. Он без конца шутил, вся страна передавала его шутки, они стали афоризмами. Но сколько свалилось на его голову — как он подхватил Сатиру, когда не стало Плучека, будучи уже в возрасте. Надо понимать, что он до последнего остался президентом. Он всё равно уходит на своем посту, как президент театра. Ужасно грустно, что до 90-летия он не дотянул, — подытожил Житинкин.

Валентин Плучек — советский и российский режиссер, народный артист СССР. Долгое время занимал должность главного режиссера Театра Сатиры (с 1957 по 2000 год).

К слову, на прощании в августе с легендарной актрисой Театра Сатиры Верой Васильевой Александр Ширвиндт говорил:

— Более 60 лет рядом друг с дружкой. <…> Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно, это необыкновенно мудро и это страшно завидно… До встречи, Верочка. Спасибо тебе...



Печально, что эта встреча состоялась так быстро.