«Говорил, что мы уйдем только вместе». История вечной любви Наины и Бориса Ельциных

Сегодня супруге первого президента России Наине Ельциной исполняется 92 года. Она родилась в небольшом селе Титовке (сейчас это Оренбургская область), после школы поступила в Уральский политехнический институт в Свердловске, где и познакомилась с Борисом Ельциным. С тех пор они не расставались.
Ровно семь лет назад вышел документальный фильм «Наина Ельцина. Объяснение любви». Это кино о личной жизни первого президента. Его снимали для архива семьи, чтобы сохранить информацию о Борисе Николаевиче и Наине Иосифовне, но в конечном итоге решили показать зрителям. В честь дня рождения первой леди наши коллеги из E1.RU выбрали несколько самых эмоциональных и трогательных историй.
«Он в письмах меня греет своим теплом...»
Анастасия Гирина — именно так звали при рождении Наину — была старшей дочерью в семье Иосифа Алексеевича и Марии Федоровны Гириных. Дома девочку ласково называли Наей. Жизнь под двумя именами мешала работе (для коллег — Наина, в документах — Анастасия), потому она официально поменяла имя в 25 лет. Причем сделала это тайком от супруга.
Наина познакомилась с будущим мужем еще в студенчестве. Долгое время они не встречались, а просто дружили. В 1955 году она окончила строительный факультет УПИ, через год, 28 сентября 1956 года, влюбленные поженились. Свадьбу отпраздновали в Доме колхозников (сейчас в этом здании находится детская филармония).
— Может быть, он как-то выделил меня. Наверное, так было. Но мы не говорили на эту тему. Нам было просто очень хорошо. Мы закружили, поднялись на самый верх, меня потом спрашивали, в Свердловске, у какой колонны мы поцеловались. Точно я не могу сказать, но мы действительно поцеловались.
«Как говорят: током ударило, искра пробежала»
Если честно, я даже как-то испугалась, а потом дня два-три не пересекались. Встретились с ним в коридоре, он говорит: «Ну привет, где ты пропадала?» И так приобнял меня за плечи, поцеловал меня в щечку. Разбежались, он побежал на свою лекцию, а я побежала на свою лекцию. Но я для себя поняла, что всё… — рассказывала первая леди в документальном фильме «Наина Ельцина. Объяснение любви».
— Я никогда не говорила, что я влюблена, даже сейчас волнуюсь, — вспоминала Наина Ельцина. — Об этом никому не говорила, совершенно никто не знал. Это было мое. Я вообще не люблю говорить о личном и никогда не говорила. Это из меня теперь уже всё вытягивают, и для меня это, в общем-то, непросто, если честно.
Даже в мыслях у меня не было, что мы с ним поженимся. В течение нашей учебы этого не было никогда. Потом, когда уже защиты дипломов были, Борис мне сказал, что он во столько-то защищает и в такой-то аудитории, он подошел и сказал мне об этом. Я вышла в коридор и ждала, когда он выйдет. Дверь раскрывается, он выходит, конечно, счастливый, сказал: «Пять».
«Я его поздравила, поцеловала, обняла: «Какой молодец, ты уже инженер». Он так смотрит на меня: "Ну а теперь когда мы поженимся?"»
После учебы они разъехались. Но даже время и расстояние не смогли их разлучить: Борис Ельцин сразу стал писать письма. Они до сих пор бережно хранятся у Наины.
— Я их никогда не перечитывала. После ухода Бориса я их перечитываю часто. Он в письмах меня греет своим теплом... — рассказала первая леди в документальном фильме.
До 1985 года Наина Ельцина работала проектировщиком очистных сооружений в Свердловской области, затем они вместе с супругом переехали в Москву.
— С Борисом невозможно поссориться, если я даже обиделась или приревновала в компании. Я, бывало, что-нибудь скажу, он сразу что-нибудь такое с юмором скажет, что мне стыдно даже станет… — вспоминала супруга президента в фильме.
Их первая дочь Елена родилась в 1957 году, а вторая, Татьяна, — в 1960-м. Наина призналась, что они никогда не планировали детей.
— Как Бог дал, так и получилось. Борис Николаевич хотел еще сыновей, но я не согласилась. Тяжело было: и сад, и ясли... Это была огромная проблема. Сейчас жалею, — рассказала Наина Иосифовна.
«Мне слова никакие не нужны. У него глаза говорили всё»
Летом 1991 года Борис Ельцин был избран первым президентом России. В автобиографической книге «Личная жизнь» Наина Иосифовна вспоминала, как во время августовского путча случился один из самых страшных моментов в жизни семьи. Но даже тогда она держала себя в руках и никому не жаловалась. В то утро, 19 августа, когда вся страна увидела «Лебединое озеро» по телевизору, Ельцины вместе с детьми и внуками были на государственной даче в Архангельском:
— Сотрудники охраны Бориса рассказали, что всё Архангельское окружено автоматчиками. Охрана тогда у Бориса была небольшая, чтобы защитить нас, ребята расположились вокруг дома. Довольно быстро удалось вычислить, где находится группа захвата. Кто-то сказал: дула автоматов нацелены на окна. А в доме дети. Стало не по себе. […] Схватили самые необходимые вещи, посадили детей в микроавтобус «рафик». Кто-то из охраны сказал: «Если будут стрелять, ложитесь на пол, лицом вниз». И Боря [внук Бориса и Наины Ельциных], совсем маленький, услышав это, громко спросил: «Мама, а нам будут сразу в голову стрелять?» Лена и Таня [дочери Ельциных], которые собирались ехать на Лешиной «Волге» отдельно от нас, побелели...
В той же книге «Личная жизнь» Наина Ельцина писала, что политические дела супруги старались не обсуждать:
— Взять хотя бы эпизод с обменом денег в июле 1993-го. Мы с Борисом были тогда в резиденции на Валдае. Обедаем. Обычно во время еды нас к телефону не приглашали, а тут зовут. Звонит Лена [дочь]: «Мама, ты знаешь, что деньги меняют?» — «Как меняют?» — не поняла я. Она объясняет, что советские рубли меняют на российские, но сумма для обмена ограничена. А они со своей свердловской компанией как раз собирались в поход по Карелии. Их друзья уже выехали из Свердловска. Накануне Валера получил отпускные — они у него, как у штурмана, были большие. И он намеревался одолжить часть денег друзьям, с которыми они шли в поход.
Что делать? Всю сумму обменять нельзя. Да и вообще с обменом проблема — до отъезда не успеть, выстроились огромные очереди. Лена чуть не плачет. Я возвращаюсь в столовую и спрашиваю: «Боря, а ты знаешь, что деньги меняют?» Он очень спокойно отвечает: «Знаю». — «А почему ты нам не сказал?» — «Никто не должен был знать. Вы тоже». Я ему — про Лену, он мне — про то, что у семьи президента нет никаких особых прав.
— В политике он был жестким человеком. В семье на него влияла Наина Иосифовна. Она могла его успокоить, поговорить, но в политику она никогда не вмешивалась. Он поддерживал культ семьи: они собирались на семейные обеды. Он был стержнем, — рассказывал E1.RU близкий к семье Ельциных фотограф Юрий Феклистов.
Первая леди была очень гостеприимной хозяйкой и готовила по собственным рецептам. Борис Николаевич не был большим любителем сладкого, он просто любил то, что делает его жена.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин покинул пост президента России. Как вспоминала Наина Иосифовна, она узнала об этом решении утром в прихожей, когда завязывала ему галстук, отправляя на работу. И очень обрадовалась.
— Он только входил, я уже по глазам вижу: у него хорошее настроение или плохое. Мне слова никакие не нужны. У него глаза говорили всё… Я по ним всё видела совершенно, — говорила супруга главы государства в фильме.
Ельцины любили отдыхать в Кисловодске. Им очень нравился этот город. Там Борис Николаевич раз в пять лет собирал своих однокурсников из Уральского политехнического института.
— Мне с ним трудно никогда не было, это не просто слова. Я понимала, что ему приятнее, и делала только приятно. Когда ты любишь человека и он для тебя дорог, так ты не будешь наоборот [делать]. Я удивляюсь, а как иначе? Мы никогда порознь в отпуска не ездили, — вспоминала первая леди.
Непреходящая преданность
23 апреля 2007 года Борис Николаевич скончался. Наина Иосифовна хранит память о муже, с 2008 года она входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина и активно участвует в мероприятиях, посвященных его памяти.
Борис и Наина Ельцины прожили вместе всю жизнь — с университетских времен. Борис Николаевич не раз говорил, что умрут они в один день, жить друг без друга просто не смогут. Но судьба распорядилась по-другому — муж ушел из жизни раньше, а Наине Иосифовне сейчас приходится жить за двоих — ради детей и внуков. Смерть мужа стала одним из самых трагических моментов в жизни первой леди:
— Ушел он внезапно, действительно. Сказать, что время лечит, — нет, время не лечит. Время притупляет, безусловно, но человек просто приспосабливается к абсолютно другой жизни, а вокруг всё равно пустота. Он мне всегда говорил, что мы уйдем только вместе. Всегда. Тогда это самолет или машина (только в случае авиакатастрофы или аварии. — Прим. ред.), потому что так вместе не бывает в жизни. Он говорил: «Нет, без тебя я жить точно не буду». «Каждый человек должен продолжать жизнь без, потому что у нас с тобой дети», — эту фразу я ему говорила...
«Как могу, стараюсь ради памяти Бориса Николаевича делать что-то на земле и помогать детям, чтобы им было полегче, когда нас не будет обоих...»
Наина Иосифовна отстаивала честь своего мужа после его смерти.
Например, в 2016 году Никита Михалков на парламентских слушаниях в Совете Федерации назвал «Ельцин Центр» местом, где «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания», а также «реализуется программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России». После этого первая леди обратилась к нему с открытым письмом. Вот небольшой фрагмент:
— Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к «Ельцин Центру», ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в «Ельцин Центре»! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!
Вскоре после этого кинорежиссер посетил-таки «Ельцин Центр». Правда, как сообщили после его визита сотрудники музея, он посмотрел лишь двадцать процентов выставки и говорил гораздо больше экскурсовода.
А в 2022 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал сразу несколько громких заявлений на форуме «Территория смыслов». В том числе он рассказал, что отказался от предложенного Борисом Ельциным поста, ответив: «Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов».
На его заявления отреагировала супруга первого президента Наина Ельцина. Ответ также опубликовала пресс-служба «Ельцин Центра»:
— Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Оказывается, Ельцин предлагал ему «любой пост», но Зюганов гордо отказался, ответив, что «лучше застрелится». И все СМИ несколько дней дружно тиражируют эту ахинею. Получается, можно безнаказанно нести любой бред — ведь Ельцин не может ответить. Что ж, Геннадий Андреевич, Бориса нет, так вам отвечу я <...>.
Сейчас Наина Иосифовна избегает публичности, оберегая от излишнего внимания свою личную жизнь и быт. Она общается с семьей, поддерживает теплые отношения с друзьями, многие из которых рядом уже долгие годы.
1 февраля первому президенту России исполнилось бы 93 года. Специально ко дню рождения Ельцина фотограф Юрий Феклистов поделился с E1.RU своими воспоминаниями о нем и редкими снимками.
В 2020 году в день рождения Наины Иосифовны мы публиковали подборку фотографий ее выходов в свет. Посмотрите также фото разных лет, на которых видно, как менялась первая леди.