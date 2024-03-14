«Говорил, что мы уйдем только вместе». История вечной любви Наины и Бориса Ельциных

Сегодня Наине Ельциной исполняется 92 года Источник: архив Президентского центра Б. Н. Ельцина; Юрий Феклистов / архив Президентского центра Б. Н. Ельцина











Сегодня супруге первого президента России Наине Ельциной исполняется 92 года. Она родилась в небольшом селе Титовке (сейчас это Оренбургская область), после школы поступила в Уральский политехнический институт в Свердловске, где и познакомилась с Борисом Ельциным. С тех пор они не расставались.



Ровно семь лет назад вышел документальный фильм «Наина Ельцина. Объяснение любви». Это кино о личной жизни первого президента. Его снимали для архива семьи, чтобы сохранить информацию о Борисе Николаевиче и Наине Иосифовне, но в конечном итоге решили показать зрителям. В честь дня рождения первой леди наши коллеги из E1.RU выбрали несколько самых эмоциональных и трогательных историй.

«Он в письмах меня греет своим теплом...»

Анастасия Гирина — именно так звали при рождении Наину — была старшей дочерью в семье Иосифа Алексеевича и Марии Федоровны Гириных. Дома девочку ласково называли Наей. Жизнь под двумя именами мешала работе (для коллег — Наина, в документах — Анастасия), потому она официально поменяла имя в 25 лет. Причем сделала это тайком от супруга.

«Устроилась на работу инженером в институт «Союзводоканалпроект». <…> Как-то я шла с работы и встретила на троллейбусной остановке однокурсницу. Она говорит: «Знаешь, Борька Ельцин женился». Интересуюсь: «На ком?» Она называет имя девочки с той самой фотографии, которую мне когда-то прислали в Оренбург. Я говорю: «Очень за нее рада». <…> Но Боре я, конечно, об этом рассказала — он очень смеялся».



Наина Ельцина, «Личная жизнь». Фото: 1950-е годы Источник: архив Президентского центра Б. Н. Ельцина











Наина познакомилась с будущим мужем еще в студенчестве. Долгое время они не встречались, а просто дружили. В 1955 году она окончила строительный факультет УПИ, через год, 28 сентября 1956 года, влюбленные поженились. Свадьбу отпраздновали в Доме колхозников (сейчас в этом здании находится детская филармония).



— Может быть, он как-то выделил меня. Наверное, так было. Но мы не говорили на эту тему. Нам было просто очень хорошо. Мы закружили, поднялись на самый верх, меня потом спрашивали, в Свердловске, у какой колонны мы поцеловались. Точно я не могу сказать, но мы действительно поцеловались.

«Как говорят: током ударило, искра пробежала» Наина Ельцина

Если честно, я даже как-то испугалась, а потом дня два-три не пересекались. Встретились с ним в коридоре, он говорит: «Ну привет, где ты пропадала?» И так приобнял меня за плечи, поцеловал меня в щечку. Разбежались, он побежал на свою лекцию, а я побежала на свою лекцию. Но я для себя поняла, что всё… — рассказывала первая леди в документальном фильме «Наина Ельцина. Объяснение любви».

Шуточный студенческий колхоз «Шкодник», который организовали будущие строители в институте. На фото в нижнем ряду справа Наина Ельцина, в центре — Борис Ельцин Источник: архив Президентского центра Б. Н. Ельцина











— Я никогда не говорила, что я влюблена, даже сейчас волнуюсь, — вспоминала Наина Ельцина. — Об этом никому не говорила, совершенно никто не знал. Это было мое. Я вообще не люблю говорить о личном и никогда не говорила. Это из меня теперь уже всё вытягивают, и для меня это, в общем-то, непросто, если честно.



Даже в мыслях у меня не было, что мы с ним поженимся. В течение нашей учебы этого не было никогда. Потом, когда уже защиты дипломов были, Борис мне сказал, что он во столько-то защищает и в такой-то аудитории, он подошел и сказал мне об этом. Я вышла в коридор и ждала, когда он выйдет. Дверь раскрывается, он выходит, конечно, счастливый, сказал: «Пять».



«Я его поздравила, поцеловала, обняла: «Какой молодец, ты уже инженер». Он так смотрит на меня: "Ну а теперь когда мы поженимся?"» Наина Ельцина

После учебы они разъехались. Но даже время и расстояние не смогли их разлучить: Борис Ельцин сразу стал писать письма. Они до сих пор бережно хранятся у Наины.



— Я их никогда не перечитывала. После ухода Бориса я их перечитываю часто. Он в письмах меня греет своим теплом... — рассказала первая леди в документальном фильме.

Наина Ельцина рассказала, как сорвалась к Борису в другой город Источник: «Президентский центр Бориса Ельцина» / YouTube.com

До 1985 года Наина Ельцина работала проектировщиком очистных сооружений в Свердловской области, затем они вместе с супругом переехали в Москву.



— С Борисом невозможно поссориться, если я даже обиделась или приревновала в компании. Я, бывало, что-нибудь скажу, он сразу что-нибудь такое с юмором скажет, что мне стыдно даже станет… — вспоминала супруга президента в фильме.



Их первая дочь Елена родилась в 1957 году, а вторая, Татьяна, — в 1960-м. Наина призналась, что они никогда не планировали детей.

— Как Бог дал, так и получилось. Борис Николаевич хотел еще сыновей, но я не согласилась. Тяжело было: и сад, и ясли... Это была огромная проблема. Сейчас жалею, — рассказала Наина Иосифовна.

Борис Ельцин с дочками Источник: «Президентский центр Бориса Ельцина» / YouTube.com











«Мне слова никакие не нужны. У него глаза говорили всё»

Летом 1991 года Борис Ельцин был избран первым президентом России. В автобиографической книге «Личная жизнь» Наина Иосифовна вспоминала, как во время августовского путча случился один из самых страшных моментов в жизни семьи. Но даже тогда она держала себя в руках и никому не жаловалась. В то утро, 19 августа, когда вся страна увидела «Лебединое озеро» по телевизору, Ельцины вместе с детьми и внуками были на государственной даче в Архангельском:

— Сотрудники охраны Бориса рассказали, что всё Архангельское окружено автоматчиками. Охрана тогда у Бориса была небольшая, чтобы защитить нас, ребята расположились вокруг дома. Довольно быстро удалось вычислить, где находится группа захвата. Кто-то сказал: дула автоматов нацелены на окна. А в доме дети. Стало не по себе. […] Схватили самые необходимые вещи, посадили детей в микроавтобус «рафик». Кто-то из охраны сказал: «Если будут стрелять, ложитесь на пол, лицом вниз». И Боря [внук Бориса и Наины Ельциных], совсем маленький, услышав это, громко спросил: «Мама, а нам будут сразу в голову стрелять?» Лена и Таня [дочери Ельциных], которые собирались ехать на Лешиной «Волге» отдельно от нас, побелели...

Борис Николаевич и Наина Иосифовна в Хельсинки, 9 июля 1992 года Источник: архив Президентского центра Б. Н. Ельцина











В той же книге «Личная жизнь» Наина Ельцина писала, что политические дела супруги старались не обсуждать:



— Взять хотя бы эпизод с обменом денег в июле 1993-го. Мы с Борисом были тогда в резиденции на Валдае. Обедаем. Обычно во время еды нас к телефону не приглашали, а тут зовут. Звонит Лена [дочь]: «Мама, ты знаешь, что деньги меняют?» — «Как меняют?» — не поняла я. Она объясняет, что советские рубли меняют на российские, но сумма для обмена ограничена. А они со своей свердловской компанией как раз собирались в поход по Карелии. Их друзья уже выехали из Свердловска. Накануне Валера получил отпускные — они у него, как у штурмана, были большие. И он намеревался одолжить часть денег друзьям, с которыми они шли в поход.

Что делать? Всю сумму обменять нельзя. Да и вообще с обменом проблема — до отъезда не успеть, выстроились огромные очереди. Лена чуть не плачет. Я возвращаюсь в столовую и спрашиваю: «Боря, а ты знаешь, что деньги меняют?» Он очень спокойно отвечает: «Знаю». — «А почему ты нам не сказал?» — «Никто не должен был знать. Вы тоже». Я ему — про Лену, он мне — про то, что у семьи президента нет никаких особых прав.

Борис Ельцин, Наина Ельцина и Татьяна Дьяченко на концерте «Московская юморина». Москва, Кремль, 1 апреля 1996 года Источник: архив Президентского центра Б. Н. Ельцина











— В политике он был жестким человеком. В семье на него влияла Наина Иосифовна. Она могла его успокоить, поговорить, но в политику она никогда не вмешивалась. Он поддерживал культ семьи: они собирались на семейные обеды. Он был стержнем, — рассказывал E1.RU близкий к семье Ельциных фотограф Юрий Феклистов.



Первая леди была очень гостеприимной хозяйкой и готовила по собственным рецептам. Борис Николаевич не был большим любителем сладкого, он просто любил то, что делает его жена.

Котлеты из трех видов мяса — одно из любимых блюд Бориса Ельцина Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











31 декабря 1999 года Борис Ельцин покинул пост президента России. Как вспоминала Наина Иосифовна, она узнала об этом решении утром в прихожей, когда завязывала ему галстук, отправляя на работу. И очень обрадовалась.



— Он только входил, я уже по глазам вижу: у него хорошее настроение или плохое. Мне слова никакие не нужны. У него глаза говорили всё… Я по ним всё видела совершенно, — говорила супруга главы государства в фильме.

Когда у Бориса Ельцина было хорошее настроение, он танцевал вальс со своей супругой Источник: Юрий Феклистов











26 марта 2000 года Источник: Юрий Феклистов











Ельцины любили отдыхать в Кисловодске. Им очень нравился этот город. Там Борис Николаевич раз в пять лет собирал своих однокурсников из Уральского политехнического института.



— Мне с ним трудно никогда не было, это не просто слова. Я понимала, что ему приятнее, и делала только приятно. Когда ты любишь человека и он для тебя дорог, так ты не будешь наоборот [делать]. Я удивляюсь, а как иначе? Мы никогда порознь в отпуска не ездили, — вспоминала первая леди.

Борис и Наина Ельцины. 2005 год, Кисловодск Источник: Юрий Феклистов











Источник: Юрий Феклистов











Непреходящая преданность

23 апреля 2007 года Борис Николаевич скончался. Наина Иосифовна хранит память о муже, с 2008 года она входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина и активно участвует в мероприятиях, посвященных его памяти.

Наина Ельцина всегда говорила, что она непубличный человек, и избегала интервью. Фото 2013 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В течение пяти лет Наина Ельцина писала честную книгу о своей жизни. В 2017 году в Екатеринбурге издание вышло в свет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Борис и Наина Ельцины прожили вместе всю жизнь — с университетских времен. Борис Николаевич не раз говорил, что умрут они в один день, жить друг без друга просто не смогут. Но судьба распорядилась по-другому — муж ушел из жизни раньше, а Наине Иосифовне сейчас приходится жить за двоих — ради детей и внуков. Смерть мужа стала одним из самых трагических моментов в жизни первой леди:



— Ушел он внезапно, действительно. Сказать, что время лечит, — нет, время не лечит. Время притупляет, безусловно, но человек просто приспосабливается к абсолютно другой жизни, а вокруг всё равно пустота. Он мне всегда говорил, что мы уйдем только вместе. Всегда. Тогда это самолет или машина (только в случае авиакатастрофы или аварии. — Прим. ред.), потому что так вместе не бывает в жизни. Он говорил: «Нет, без тебя я жить точно не буду». «Каждый человек должен продолжать жизнь без, потому что у нас с тобой дети», — эту фразу я ему говорила...

«Как могу, стараюсь ради памяти Бориса Николаевича делать что-то на земле и помогать детям, чтобы им было полегче, когда нас не будет обоих...» Наина Ельцина

«Но вокруг всё равно пустота...» Наина Ельцина со слезами на глазах вспоминает уход мужа Источник: «Президентский центр Бориса Ельцина» / YouTube.com

Наина Иосифовна отстаивала честь своего мужа после его смерти.



Например, в 2016 году Никита Михалков на парламентских слушаниях в Совете Федерации назвал «Ельцин Центр» местом, где «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания», а также «реализуется программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России». После этого первая леди обратилась к нему с открытым письмом. Вот небольшой фрагмент:

— Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к «Ельцин Центру», ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в «Ельцин Центре»! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!

Вскоре после этого кинорежиссер посетил-таки «Ельцин Центр». Правда, как сообщили после его визита сотрудники музея, он посмотрел лишь двадцать процентов выставки и говорил гораздо больше экскурсовода.

Наина Иосифовна всегда отстаивала честь своего мужа Источник: Илья Давыдов / E1.RU











А в 2022 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал сразу несколько громких заявлений на форуме «Территория смыслов». В том числе он рассказал, что отказался от предложенного Борисом Ельциным поста, ответив: «Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов».



На его заявления отреагировала супруга первого президента Наина Ельцина. Ответ также опубликовала пресс-служба «Ельцин Центра»:



— Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Оказывается, Ельцин предлагал ему «любой пост», но Зюганов гордо отказался, ответив, что «лучше застрелится». И все СМИ несколько дней дружно тиражируют эту ахинею. Получается, можно безнаказанно нести любой бред — ведь Ельцин не может ответить. Что ж, Геннадий Андреевич, Бориса нет, так вам отвечу я <...>.

Сейчас Наина Иосифовна избегает публичности, оберегая от излишнего внимания свою личную жизнь и быт. Она общается с семьей, поддерживает теплые отношения с друзьями, многие из которых рядом уже долгие годы.

1 февраля 2003 года. День рождения Бориса Ельцина в кругу семьи Источник: Юрий Феклистов











Б. Н. Ельцин и Н. И. Ельцина в резиденции «Барвиха-4». Московская область. Фото 25 января 2006 года Источник: Юрий Феклистов











Н. И. Ельцина с внуками Машей Юмашевой и Ваней Окуловым. Фото 2012 года Источник: личный архив семьи Ельциных











В 2019 году Наина Ельцина открыла «скамейку любви» на набережной у Театра драмы Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Президент поздравил Татьяну Юмашеву (дочь Бориса и Наины Ельциных) с днем рождения. 2020 год Источник: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru











1 февраля первому президенту России исполнилось бы 93 года. Специально ко дню рождения Ельцина фотограф Юрий Феклистов поделился с E1.RU своими воспоминаниями о нем и редкими снимками.

