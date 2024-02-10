Как из художника Слонова, который создал мухобойку с Собчак и помаду для феминисток, делали экстремиста. Репортаж из суда

Сторона гособвинения ходатайствовала о том, чтобы художник стал уже не таким свободным, и попросила отправить Слонова на два месяца в СИЗО. В прокуратуре посчитали, что он вновь может попытаться скрыться или уничтожить вещественные доказательства.



В ходе заседания следователь обратил внимание судьи на то, что Василий Петрович собирался уехать в Казахстан, а когда покупал билет, почему-то не взял себе обратный, намекая, что возвращаться художник не собирался. Позже мы узнали, что Василий действительно не брал обратный билет, но потому, что не знал, на какое время уедет. Для поездки он взял с собой маленький рюкзак и небольшую сумму денег на руки.



Друг художника фотограф Ян Логинов рассказал, что недели три назад к Слонову приезжали художники из Казахстана и он планировал поездку к ним в ближайшее время, а обратный билет не брал, потому что хотел заехать на Иссык-Куль, и потом мог отправиться в Новосибирск.

