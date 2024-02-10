Как из художника Слонова, который создал мухобойку с Собчак и помаду для феминисток, делали экстремиста. Репортаж из суда

* Верховный суд РФ признал движение экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.
Известного красноярского художника Василия Слонова 10 февраля отправили под домашний арест по уголовному делу о демонстрации экстремистской, «блатной» символики. Корреспонденты NGS24.RU побывали на суде по избранию меры пресечения. Наши коллеги рассказывают, как прошло заседание, в чем подозревают художника и чем он прославился.
Задержание
В пятницу, 9 февраля, стало известно, что в красноярском аэропорту при попытке вылететь в Казахстан задержали художника Василия Слонова. За два дня до этого у него дома и в мастерской прошли обыски по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики.
Еще в октябре 2023 года Слонова оштрафовали по административной статье за то же самое. На неваляшке художника с сентябрьской выставки-продажи GULAG-toys в гостинице Novotel обнаружили «блатные» татуировки в виде восьмиконечных звезд. Такие звезды — один из символов криминального движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ*), которое запретили в России «по мотивам экстремистской направленности». Суд оштрафовал Василия на 1000 рублей и постановил уничтожить неваляшку.
При этом на странице Слонова во «ВКонтакте» сохранилось фото неваляшки с наколками. Художник не удалил его, и это в итоге стало поводом для возбуждения уже уголовного дела — за повторную демонстрацию экстремистской символики.
7 февраля в мастерскую к Слонову пришли силовики, которые нашли там еще одну такую неваляшку. Ее, телефон и ноутбук изъяли, а затем поехали домой к художнику, где также прошли обыски. Затем его повезли на Робеспьера, 2 (там находится угрозыск), где с ним беседовали следователи. После вопросов Слонова отпустили — и следом он удаляет свои страницы в соцсетях и решает лететь в Казахстан. Однако в аэропорту оперативники задержали художника.
* Верховный суд РФ признал движение экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.
«Обычный, но грустный»
На полдень 10 февраля в Октябрьском районном суде Красноярска назначили заседание по избранию ему меры пресечения. Фотограф NGS24.RU Мария Ленц увидела, как Василия Слонова завели в здание суда через главный вход.
— Как всегда лохматый, обычный Вася, но грустный, смотрел под ноги, глаза спокойные, — описала Мария.
Художник был в плотном кольце сотрудников. В холле суда собралось более 20 человек: среди них были известный фотограф Ян Логинов, супруга Максима Гуревича Инга с сыном, родственники и друзья Василия.
— Сидим, шутим, Васю вспоминаем, просто говорим, — рассказал один из них NGS24.RU в холле суда. — Про АУЕ*. Что у него просто звезда, а не символ.
В зал пустили супругу художника, несколько его родных и представителей СМИ. Заседание началось в 12 часов, мы зашли в зал суда и первым делом спросили у Василия, как он себя чувствует. Тот ответил, что устал, но в целом был бодр, не унывал. Хотя как тут не унывать, когда художнику пришлось провести в ИВС ночь. Перед началом заседания Василий Слонов попросил воды, кто-то из работников суда сказал, что воды нет. У секретаря заседания на столе стояла бутылка с водой, родственники попросили у нее:
— Но у вас нет посуды, — возразила девушка.
— Вот есть, — ответили родные художника.
Когда нашли кружку, секретарь суда поделилась с подсудимым. Василий Петрович переживал, поблагодарил и утолил жажду.
В начале заседания у Слонова спросили, где его паспорт, он пояснил, что документ остался в ИВС, а загранпаспорта у него нет.
— Работаете? — начала заседание судья Наталия Николаева.
— Самозанятый, — отвечал Василий Слонов.
— Чем занимаетесь?
— Креативная деятельность, свободный художник.
Судья Николаева зачитывала материалы дела, составители которых неваляшку Слонова упрямо называли матрешкой. Оказалось, что на фото «матрешки» на странице во «ВКонтакте» пожаловался некий «свидетель Мустафаев», который и углядел там заново символы АУЕ*.
Сторона гособвинения ходатайствовала о том, чтобы художник стал уже не таким свободным, и попросила отправить Слонова на два месяца в СИЗО. В прокуратуре посчитали, что он вновь может попытаться скрыться или уничтожить вещественные доказательства.
В ходе заседания следователь обратил внимание судьи на то, что Василий Петрович собирался уехать в Казахстан, а когда покупал билет, почему-то не взял себе обратный, намекая, что возвращаться художник не собирался. Позже мы узнали, что Василий действительно не брал обратный билет, но потому, что не знал, на какое время уедет. Для поездки он взял с собой маленький рюкзак и небольшую сумму денег на руки.
Друг художника фотограф Ян Логинов рассказал, что недели три назад к Слонову приезжали художники из Казахстана и он планировал поездку к ним в ближайшее время, а обратный билет не брал, потому что хотел заехать на Иссык-Куль, и потом мог отправиться в Новосибирск.
— А что, ему нужно было сидеть и ждать? Адвокат посмотрел: у него в студии проводился профилактический осмотр, это его никак не ограничивает в том, чтобы свободно ездить туда, куда он хочет, подписки о невыезде не было никакой. Поэтому Вася решил, что сидеть и нервничать — пустое занятие, он и поехал.
Сейчас в Кемерове готовится полная экспертиза по неваляшкам Слонова. От ее результатов зависит многое. Как говорит Ян, там за нее толком пока даже не брались.
— Вот восьмиконечная звезда, в которой [силовики] усматривают криминальный след, мы ее видим и на компасе, и в церкви, даже на значке МЧС. А те работы, которые изъяли, он их вообще делал для друзей, они нигде не демонстрировались и не выставлялись.
«Здесь какой-то косяк»
После ряда формальных вопросов сторонам защите и обвинения слово дали и самому Василию. Слонов заметно волновался, поэтому зачитывал свое выступление с бумаги. Когда он начал, судья перебила и без того растерявшегося художника и напомнила, что его речь должна относиться к делу. Слонов хотел, чтобы его услышали, и продолжил читать.
Он повторил, что 7 февраля у него прошли обыски, изъяли технику, после чего художника повезли в угрозыск на Робеспьера. Там его допрашивали около двух часов, но, по словам Слонова, «по непонятным мне причинам мое объяснение не понравилось оперативным работникам». Они не дали подписать ему итоговый документ с объяснениями и отказались выдать копию, сказал Василий.
— По-моему, это явное нарушение, — посмотрел на судью через очки Слонов. — Я не юрист, но, по-моему, здесь какой-то косяк…
После допроса оперативники сказали ему, что он свободен и может идти домой, продолжил рассказ о 7 февраля Слонов. Он уточнил, что с него не взяли подписку о невыезде и свободу передвижения не ограничивали.
— Я уже сейчас понимаю, что у следователей не было достаточно оснований для моего ареста, — зачитывал он. — Введя меня в стрессовое состояние и панические атаки, намеренно меня отпустили в ожидании того, что я рано или поздно куда-нибудь поеду. Я человек свободный, я езжу очень много. И тогда это можно будет считать основанием для ареста. Я когда ехал сюда в машине, те, кто меня везли, в принципе это подтвердили.
Василий Слонов в своем выступлении назвал действия силовиков «следственной манипуляцией простым художником». Он добавил, что «неоднократно был шокирован негативным отношением оперативников ко мне и моему творчеству»:
— Меня приравнивали к Навальному**, называли антиправительственным художником, враждебным всему русскому народу. От таких ложных суждений до сих пор пребываю в глубоком психологическом шоке. Дважды за спиной слышал фразу… можно сматериться? — спросил он у судьи.
— Нет, нельзя.
— «Я б ему… ударил»… — изменил цитату оперативника художник.
— Подозреваемый, я вас останавливаю. Я прошу вас по сути ходатайства высказываться и соблюдать нормы этики и морали, — прервала его судья Наталия Николаева.
— Всё, я не матерюсь… Я боюсь следователей, ведь если они так ненавидят меня на свободе, то что они могут сделать, если я буду задержан.
Также Василий Слонов вспомнил слова одного из оперативников: «Ну всё, прощайся с женой».
Слонов попросил не арестовывать его и сказал, что после прошлого административного штрафа в октябре к нему за комментариями обратилось много СМИ.
— Но я объявил мораторий на комментарии, назвав всё произошедшее недоразумением. Никакого хайпа. Я надеялся в тишине и покое урегулировать спорные решения суда. Сейчас, если меня арестуют и я буду несвободен, то не смогу остановить средства массовой информации просьбой не раздувать инцидент, — пояснил художник.
Нынешний судебный процесс может оказаться резонансным, предупредил Слонов, и «этим может воспользоваться враждебная России пропаганда, делая из художника мученика режима».
— Это для судебного процесса идет спор о субкультуре АУЕ*. А в глазах массового обывателя власть расправляется с беззащитным художником за рисунки на неваляшке! Накануне президентских выборов Владимира Путина несправедливое решение об аресте невиновного художника может оказаться крупным репутационным вредительством, и этим могут воспользоваться враги России, очерняя и демонизируя верховную и судебную власть, — зачитал Василий Слонов.
Он не признал вину и закончил речь так:
— Мне не нужно милосердие, потому что я не виноват. Но, если вы считаете, что я виноват — милосердие выше закона.
Наталия Николаева удалилась в комнату, чтобы принять решение о мере пресечения самому известному художнику Красноярска. Всех попросили выйти из кабинета, где проходило заседание: родственники остались на втором этаже, а журналистов отправили вниз. Люди, ожидавшие в холле, встречали журналистов с надеждой в глазах.
— Еще не всё, сейчас нас опять позовут, тогда и узнаем, — делились коллеги с друзьями Слонова.
Через некоторое время журналистов снова позвали, чтобы огласить меру пресечения. Судья объявила, что Василий Слонов отправится под домашний арест на два месяца — до 7 апреля.
После суда нам удалось поймать от супруги художника Елены только одну фразу, она спешила.
— Как вы оцениваете решение суда?
— Как чудо! Это продолжалось все пять месяцев! — воскликнула Елена.
** Включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Самый известный художник в Сибири
Василий Слонов — пожалуй, самый известный красноярский художник. На всю страну красноярец прославился в 2013 году после скандальной выставки в Перми, где он продемонстрировал серию плакатов с обнаженными символами Олимпиады. На одной картине был представлен олимпийский заяц в виде резиновой куклы из секс-шопа, на другой — олимпийский мишка в кожаном нижнем белье и так далее. Дело было накануне игр в Сочи, так что выставка в итоге стоила тогда должности директору пермского музея Марату Гельману* (сейчас он признан в России иноагентом).
В богемной среде Красноярска эпатажного и ироничного Слонова знали и до пермского эпизода. Художник регулярно попадает в новости благодаря своим работам, в которых часто заигрывал с лагерной тематикой. Вот он отправил Путину магнитик с медвежонком из ватника. Вот создал «ГУЛАГ-парфюм» — освежители воздуха с названием типа «Аромат лесоповала». А вот смастерил детские соски с колючей проволокой.
Но только тюремной темой Слонов не ограничивался. Он придумал дизайн помады для феминисток в виде кирпича и мухобойки с лицами Собчак, Богомолова, Микки-Мауса, Трампа и прочих лиц поп-культуры и политики. Друг Слонова, известный фотограф Ян Логинов, вспомнил в беседе с NGS24.RU его перформанс к открытию инновационного центра «Сколково»:
— Василий сделал из поролона огромный мозг, надел его на голову, знаете, как аниматоры в рекламе используют костюмы, так же выглядело. Взял костыли и так ходил — мозг на костылях, ну смешно же было. И тогда нашлись люди, которым это не понравилось. А сотрудники «Сколково» купили у него этот мозг и еще позвали к себе читать лекции о современном искусстве, — делится воспоминаниями фотограф.
По словам Логинова, Василий «с головой попал в известность» и историю современного искусства.
— Везде его знают, — считает Ян. — Я даже смотрел: когда была история с мухобойками, за сутки про них было 1800 публикаций. И эти мухобойки несколько лет не сходили со всего мира. Как где-то какой-то саммит, какая-то встреча, обязательно его мухобойки фигурировали.
С другой стороны, есть часть творчества Василия, о которой никто не пишет и мало кто знает, добавляет друг художника:
— Он несколько лет подряд на «Саянском кольце» (этнофестиваль в Шушенском, сейчас называется «Мир Сибири». — Прим. ред.) делал сам за свой счет лаптемобили. Машины делал, детей катал бесплатно. Целыми днями с ними катался просто потому, что ему приятно это общение. Он оформлял детские спектакли в кукольном театре.
По словам Яна Логинова, Слонов — очень религиозный, добрый человек и всегда всем помогает.
— Я заболел, он прямо опекал меня, проблемы с сердцем у меня были, он переживал: «Я ночью не сплю», — вспомнил Логинов.
Сибирский ироничный концептуализм
Василия Слонова принято относить к течению сибирского иронического концептуализма. Но в интервью NGS24.RU в 2021 году он рассказывал, что придумал собственное художественное направление:
— Я называю себя художником-перверсионистом. Есть импрессионисты, а я — перверсионист, от слова «извращение». Я — художник-извращенец. Я себя отношу к этому направлению, потому что то, чем я занимаюсь, искусством не считаю, а на мировое искусство мне глубоко плевать. Свое желание юности грабить, насиловать и убивать я экстраполировал в творчество. Если вы посмотрите на то, что я делаю, вы подумаете, что это делает больной человек.
По рассказам Василия, творческий путь у него был «как у всех детей, рожденных в СССР»: «начальная школа, восьмилетка, в этот период обычно всех отдают в художественные и музыкальные школы». Хотя искусство будущий эпатажный художник поначалу не воспринимал:
— Для меня тогда художники казались хуже извращенцев. Я видел их какими-то слюнтяями и считал, что нормальный мальчик должен лазить по садам, грабить, жить по понятиям, а когда подрастет — начать употреблять наркотики, алкоголь, зависать с девушками, вести развратный образ жизни. Я хотел такой жизни, но, познакомившись с искусством, как-то так получилось, что я стал заниматься тем, чем хотел, — неинтересным, безвкусным искусством, и занимаюсь нелюбимым делом по сей день.
Среди арт-объектов Слонова есть не только ироничные, но и те, что «заставляют задуматься». Например, «Родина-мать» — гигантская жестяная матрешка (не неваляшка), которую установили у музейного комплекса «Площадь Мира» в 2010 году. Скульптура посвящалась женщинам фронта и тыла войны, а сам образ матрешки олицетворял смену поколений.
«Скульптура постепенно покрывается ржавчиной — это входило в авторский замысел, чтобы подчеркнуть: все живут во времени и стареют, — объяснялось на табличке возле арт-объекта. — Ржавчина визуально похожа на запекшуюся кровь, а никакая земля не залита человеческой кровью как русская земля, "пропитанная слезами от коры до центра"».
Впечатляет, да? Однако власти ржавая матрешка не нравилась. Уже бывшие работники «Площади Мира» рассказывали NGS24.RU, что директоров музея несколько раз просили убрать скульптуру. Однако до апреля 2023 года матрешку не трогали. Лишь прошлой весной ее всё же демонтировали — как раз незадолго до этого Минкульт края не продлил договор с директором музея Марией Буковой. По официальной версии, арт-объект отправили на реставрацию, потому что он уже шатался, так как внутри что-то, хм, проржавело.
При этом в интервью Слонов говорил, что он не социальный художник и ему неинтересно критиковать власть и людей:
— Я пленен красотой и, если я ее увижу, буду изображать. Если это какая-то фильдеперсовая политическая ситуация, она меня возбудит и я буду над ней работать. Но я не Салтыков-Щедрин, не Крылов, у меня нет эзопова языка и цели открыть кому-то глаза. Мне это неинтересно. Весь мир я воспринимаю как театральную постановку: есть пьеса, у нее есть акты. И то, что происходит, — мой театр. Я сижу, смотрю и наслаждаюсь. Это радость созерцания.
Друг художника Ян Логинов говорит NGS24.RU, что Василий Слонов «мог бы сто раз уехать» из Красноярска, но всегда считал, что центр его жизни — здесь.
— И это направление, сибирский иронический концептуализм, оно сложилось здесь, и здесь пища для его творчества. Он независимый художник и работает здесь, — описывает Логинов. — Среда его отторгает, а он живет сам по себе. Ну волны каких-то приливов, отливов бьют в его постамент великого сибирского художника. На самом деле ни у кого из крупных художников легкой жизни-то нет.
*признан в России иноагентом