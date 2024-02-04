«С учетом общественного мнения»: в Ярославле отменили скандальный спектакль с Серебряковым и Раппопорт из-за жалобы одного активиста

Причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт.

— Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку, — возмутился Казанский.