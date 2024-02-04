«С учетом общественного мнения»: в Ярославле отменили скандальный спектакль с Серебряковым и Раппопорт из-за жалобы одного активиста

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» (16+) с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Постановку должны были показать на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала она была запланирована на 25 февраля, потом ее перенесли на 26 февраля. А сейчас спектакль и вовсе исчез из афиши. На сайте КЗЦ появилось объявление об отмене показа. Зрителям обещают вернуть деньги за купленные билеты, цена на которые начиналась от 1,5 тысячи рублей. Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.
Причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт.
— Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку, — возмутился Казанский.
67-летний Сергей Казанский последние годы внимательно следит за культурной повесткой в Ярославле. До выхода на пенсию активист занимался реставрацией храмов и церквей в городе и области. Он участвовал в восстановлении храма Ильи Пророка, церкви апостолов Петра и Павла. Реставрации он отдал более 12 лет. До этого Сергей Казанский занимался строительством военных городков в России.
— Сейчас такое время, что всем русским людям надо объединяться, чтобы прекратить всеобщую ненависть против нас за границей, — высказался в разговоре с корреспондентом 76.RU ярославский активист. — Эти актеры уехали, значит, сделали свой выбор. Пусть теперь там свои ценности защищают, чтобы сомнительных спектаклей у нас не было!
О чем спектакль
В Министерстве культуры Ярославской области подумали и решили запретить показ постановки.
— Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова был запланирован коммерческой организацией на площадке Концертно-зрелищного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время с учетом общественного мнения было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле, — пояснили нашему порталу в Минкульте.
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» (16+) поставлен по пьесе Александра Гельмана «Альмар» (16+). Режиссер — Александр Марин. Постановка повествует о любви гениального ученого Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова Маргариты. Эйнштейн и Маргарита познакомились в 1935 году, когда институт в Принстоне заказал Сергею Коненкову скульптурный портрет ученого. Маргарита стала единственной любовью физика на многие годы. В 1945 году на Хиросиму была сброшена атомная бомба, а Маргарита приехала сообщить Эйнштейну, что через неделю возвращается с мужем обратно в Советский Союз. Уговорить любимую остаться у ученого не получилось, после этого он писал Маргарите в Москву пронзительные письма. Действие спектакля разворачивается в течение одной ночи в доме Эйнштейна в Принстоне.
Постановку отменяли в 2023 году в нескольких российских городах. В феврале ее должны были показать на сцене театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Но буквально за два часа до начала зрителям объявили, что спектакль отменен по техническим причинам. Но ни актеры, ни режиссер спектакля Александр Марин были не в курсе, о чем идет речь.
Последний назвал отмену глупостью и выразил надежду, что она не вызвана «политическим подтекстом». В мае в Екатеринбурге спектакль также за два дня до показа убрали из всех афиш. Официально причину этого тогда не назвали. В июне постановку отменили в Новосибирске после жалобы местного Совета отцов — они обвинили артистов в антироссийских высказываниях.
Корреспондент 76.RU пыталась связаться с актерами и узнать их версию причины отмены спектакля. Дозвониться до Алексея Серебрякова не получилось, абонент оказался недоступен.
— Извините, я не даю интервью и не комментирую ситуацию, — ответила журналисту 76.RU Мария Серебрякова, жена актера.
Ксения Раппопорт ответила на звонок 76.RU, но не стала отвечать на вопросы:
— Не могу говорить, я за границей. Мне сейчас неудобно, — сказала актриса и бросила трубку.
Агент Ксении также отказался комментировать произошедшее.
«Душа болит — почему мы такие»
Актер Алексей Серебряков снимался во многих известных российских картинах, таких как «Девятая рота» (18+), «Обитаемый остров» (18+), «Груз 200» (18+), «Левиафан» (18+), а также сериал «Бандитский Петербург» (18+).
В 2012 году его семья эмигрировала в Канаду. Тогда Серебряков объяснил это свое решение неблагоприятной социальной обстановкой в России и «ростом нетерпимости». Через несколько лет после этого актер высказался в ответ на обвинения в русофобии.
«Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие? Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки», — цитировало РИА интервью актера программе «Белая студия» на телеканале «Культура».
«Поняла, что не хочу быть артисткой»
49-летняя Ксения Раппопорт уже несколько лет живет на две страны: в российском Санкт-Петербурге и Италии. Как пишет StarHit, актриса вовсю налаживает карьеру за границей. Летом 2023 года девушка участвовала в Венецианском кинофестивале с картиной итальянского режиссера Лилианы Кавани «Срок времени».
За год до этого, в декабре 2022-го, президент России Владимир Путин исключил Ксению Раппопорт из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Данный указ был опубликован на портале официальной правовой информации.
Ранее Ксения в соцсетях поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову и репостила публикации тех, кого впоследствии признавали иноагентами. В одном из последних своих интервью корреспонденту MSK1.RU актриса поделилась переживаниями на сцене после начала СВО.
— После 24 февраля 2022 года я поняла, что не хочу быть артисткой. Не знала, как можно выходить на сцену и что-то играть, сниматься в кино. Мне казалось, что я слишком пафосно несу со сцены доброе, вечное. И какие-то мысли, может быть, в людях рождается что-то хорошее, они меняются, и я поняла, что ни фига. Если бы я была врачом, это бы имело смысл, — говорила Раппопорт.
В том же интервью Раппопорт рассказала, что стала приглашать на спектакли волонтеров, которые вывозят людей из зоны СВО.
— У этих людей [волонтеров] страшное выгорание. Я в какой-то момент спросила, чем могу помочь, кроме денег, и они сказали: «Может, можно на спектакль попасть?» Я сказала: «Конечно». И они ходят. И я их вижу сразу в зале: это в основном женщины, и у них лица другого цвета, всегда включен мобильный телефон. Потому что у них всегда кто-то на границе, передают лежачих.