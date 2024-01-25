Юристы, переводчики и ортодоксальные евреи из США. Как живут и чем занимаются внуки и правнуки Владимира Высоцкого

По словам Никиты Высоцкого, люди приходят к творчеству его отца разными путями, каждый своей дорогой и самое удивительное, что среди новых поклонников много молодых.



— Кто бы мог подумать, но 26 января в Турции наш российский гражданин открывает выставку, посвященную Владимиру Семеновичу, устраивает концерт, на котором будут исполняться песни, которые перевели на турецкий язык, чтобы местные жители смогли понять и оценить творчество отца, — рассказывает Никита Высоцкий. — Или вот московская школа в этом году проводит большой, общенациональный фестиваль Высоцкого — дети слушают его песни, смотрят фильмы. И я полностью согласен с их идеей, что творчество отца позволяет лучше понять страну, лучше понять нас самих.

