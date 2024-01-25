Юристы, переводчики и ортодоксальные евреи из США. Как живут и чем занимаются внуки и правнуки Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы 86 лет. Опять, как всегда, все телевизионные каналы будут вспоминать великого барда. А мы решили рассказать про его внуков и правнуков. Как сегодня живут потомки Владимира Семеновича, слушают ли песни деда и прадеда, которому исполнилось бы 86 лет.
«Все знают песни и фильмы дедушки»
Тех, кто знал Владимира Высоцкого лично, играл в одном театре или на одной съемочной площадке, общался с ним или вместе выпивал, становится всё меньше. Друзей и коллег певца можно посчитать по пальцам. Давно нет в живых родителей Владимира Семеновича. В прошлом феврале из жизни ушла его вторая жена Лидия Абрамова, мама двух сыновей поэта, Аркадия и Никиты. Но, к счастью, род Высоцких неуклонно продолжается. И если в музее Владимира Семеновича большое панно с его родовым деревом заканчивается на сыновьях, то в жизни на нем «проросли» веточки внуков и даже правнуков. Не все они носят знаменитую фамилию, но все понимают, с какой любовью относятся к их знаменитому деду и прадеду.
— Время никого не жалеет, даже такую всенародную славу, как была у отца, — говорит Никита Высоцкий, сценарист, актер, директор Государственного музея Владимира Высоцкого. — Конечно, безумную популярность Высоцкого при его жизни, а особенно после его смерти не сравнить с сегодняшним отношением — ажиотаж ушел. Но востребованность его творчества по-прежнему осталась.
По словам Никиты Высоцкого, люди приходят к творчеству его отца разными путями, каждый своей дорогой и самое удивительное, что среди новых поклонников много молодых.
— Кто бы мог подумать, но 26 января в Турции наш российский гражданин открывает выставку, посвященную Владимиру Семеновичу, устраивает концерт, на котором будут исполняться песни, которые перевели на турецкий язык, чтобы местные жители смогли понять и оценить творчество отца, — рассказывает Никита Высоцкий. — Или вот московская школа в этом году проводит большой, общенациональный фестиваль Высоцкого — дети слушают его песни, смотрят фильмы. И я полностью согласен с их идеей, что творчество отца позволяет лучше понять страну, лучше понять нас самих.
А знают ли творчество дедушки многочисленные внуки Владимира Семеновича?
— Конечно, знают, по-другому и быть не может. Но все они — и мои дети, и дети старшего брата Аркадия — живут своей жизнью, понимая, кто их дедушка, уважают его творчество, надеюсь, осознают, насколько он является знаковой фигурой для нашей страны. Но быть «наследниками Высоцкого» — ни у кого из них такой задачи нет, во всяком случае, мы ее им не ставим. А в будущем, если кто-то из них захочет сменить меня на посту «хранителя», я буду только рад.
«Все мы чьи-то племянники, внуки и сыновья…»
Сам Никита Высоцкий, по его словам, стал хранителем и собирателем наследия отца не по своей воле. Когда не стало Владимира Семеновича, ему было всего 17 лет, он мечтал о карьере актера. Сразу после школы год проработал на заводе, а затем поступил в Школу-студию МХАТ. Служил в театре «Современник», создал собственную труппу, которую назвал Маленький московский театр. Но интересы семьи оказались на первом месте.
— Я не собирался заниматься творчеством отца, хоть безмерно им восхищался. Но это нужно было сделать, потому что его дела остались в некотором запущении: тексты песен, фотографии, черновики — всё нужно было найти, собрать. Тогда еще был жив отец папы, наш дедушка, его мама, наша мама, и все родные надеялись на нас с братом, — рассказывает Никита Высоцкий.
Аркадий Высоцкий сразу взял самоотвод, он закончил сценарный факультет ВГИКа, работал на телевидении в программе Владимира Познера, пресс-секретарем Московской службы спасения. Играл небольшие роли в фильмах, активно писал сценарии и не был готов к роли «наследника Высоцкого».
— После того как Аркадий отказался, пришлось мне взять на себя все обязанности по сохранению творчества отца. Семья настаивала, и я согласился, хотя планы на жизнь у меня были другими, — говорит Никита Высоцкий.
Никита Владимирович создал Государственный музей Владимира Высоцкого в Москве на Таганке, учредил Благотворительный фонд Владимира Высоцкого и премию «Своя колея», написал сценарий к фильму о певце «Спасибо, что живой».
— Я не считаю, что кто-то из наших с Аркадием детей должен стать директором музея после меня, получить эту должность по наследству. Сейчас есть профессионалы, которые с успехом выполняют эти обязанности, а родственники вместе помогают им сохранять наследие. Например, родственники Лермонтова из разных стран очень много делают для сохранения наследия и творчества Михаила Юрьевича. К счастью, наши дети дружат и, возможно, в будущем создадут что-то подобное, — считает Никита Высоцкий.
Правнуки Высоцкого живут в США
У самого Никиты Высоцкого — четверо детей, внуков Владимира Семеновича. От первого брака — двое сыновей. Старший, 38-летний Семен, живет в Москве, он получил юридическое образование и работает по профессии. Его брат, 36-летний Даниил, тоже житель столицы, он окончил институт стран Азии и Африки МГУ и стал переводчиком с китайского языка. По словам Никиты Владимировича, когда сыновья были маленькие, они часто спрашивали его о дедушке, ходили в Театр на Таганке, на концерты его памяти. Повзрослев, стали слушать записи его песен, читать книги о нем, среди их дисков были фильмы, в которых сыграл дед. Назвать их фанатами Высоцкого нельзя, но к творчеству Владимира Семеновича они относятся с большим уважением.
От второго брака Никиты Владимировича растут еще двое детей. 11-летняя Нина и 5-летний Виктор. Полноценное понимание творчества великого деда у них еще впереди. Хотя, по словам певца Игоря Николаева, который познакомился с маленькой Ниной, девочка растет в деда: «Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича. Она очень самостоятельная и уже сочиняет песни!»
У Аркадия Высоцкого детей еще больше — пятеро от разных браков. Самые старшие дети, Наталья и Владимир, после развода родителей уехали с мамой в Соединенные Штаты в 1996 году. Владимир занялся бизнесом, он увлекается путешествиями и музыкой. А Наталья, которая родилась в 1981 году, через год после смерти знаменитого деда, наконец-то освободилась от знаменитой, но ко многому обязывающий фамилии. Она вспоминала, что всё детство ей указывали на знаменитого дедушку, величию которого она должна была соответствовать: «У тебя такая фамилия, разве ты можешь так плохо учиться!» Теперь ее зову Наама Теплицки. Она вышла замуж за ортодоксального еврея с одесскими корнями и родила семерых детей. Правнуки Владимира Семеновича, как и их родители, соблюдают строгие правила ортодоксальной общины: не смотрят телевизор, не слушают светскую музыку. Единственным исключением являются песни их Высоцкого.
Сын от следующего брака, 33-летний Никита, окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, сейчас работает в «Яндексе» и с удовольствием общается со своими заокеанскими братом и сестрой. Так же, как и с младшими детьми Аркадия Владимировича уже от третьего брака — 21-летним Михаилом и 20-летней Натальей, которые живут в Москве и только получают образование.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.