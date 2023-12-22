NILETTO, ST, Стас Костюшкин и не только. Кто из знаменитостей пришел на прощание с Дмитрием Красиловым в Москве: фото

— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4 декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP-ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.

