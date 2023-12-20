Проклятье Little Big? Почему молодые участники группы внезапно умирают

Накануне стало известно о смерти
Его внезапная смерть потрясла многих, в Х (бывший Twitter) пользователи начали вспоминать обстоятельства смерти других участников группы Little Big. MSK1.RU рассказывает о том, кого не стало.
Анна Кастельянос
Анна Кастельянос была участницей первого состава Little Big и в
— Я пользуюсь выпавшей мне удачей, чтобы донести и до массового сознания, и до других маленьких, что мы, во-первых, существуем, а во-вторых, можем жить нормально, если захотим, — рассказывала девушка о своем диагнозе в интервью «Сноб» в
Кастельянос ушла из группы в 2016 году после конфликта с другими участниками. В марте
Полина Соколова
В июне 2021-го стало известно о смерти артистки Полины Соколовой, которую прозвали «толстушкой» из Little Big. Она снялась в четырех клипах группы: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.
— Лети, дорогая, ты так любила эту жизнь... Спасибо тебе за всё, никогда не забуду твои слова... — написала в соцсетях вокалистка группы Софья Таюрская.
СМИ сообщали, что причиной смерти участницы Little Big мог стать коронавирус.
Джи Джи
В 2018 году не стало блогера Джи Джи, которую многие знали как близкую подругу художницы Лены Шейдлиной. Девушка снималась в клипе Little Big Hateful Love. Джи Джи покончила с собой и не оставила предсмертной записки. О том, что ее не стало, Шейдлина сообщила в соцсетях.
Что известно о смерти Дмитрия Красилова
18 декабря 2023-го в квартире в Москве нашли тело
Утром следующего дня Красилов не выходил на связь, поэтому директор приехал к нему домой. Артист не открывал дверь и не отвечал на звонки.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. По его словам, накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.
Как рассказала MSK1.RU подруга Дмитрия певица Анастасия Негода, он не жаловался на здоровье и проблемы с сердцем.
Ранее MSK1.RU обсудил с врачом, с чем может быть связана внезапная смерть Красилова, который, по словам его подруги, накануне «был очень веселый и бодрый». Также мы публиковали самые крутые видео Пухляша.