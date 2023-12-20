Проклятье Little Big? Почему молодые участники группы внезапно умирают

Анна Кастельянос

Анна Кастельянос была участницей первого состава Little Big и в 2013-м снялась в клипе на песню Everyday I'm drinking. Девушка также работала на «Ленфильме» и занималась перфомансами. У Анны была ахондроплазия (заболевание опорно-двигательного аппарата), ее рост не превышал 130 см.