freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 90.09
eur 98.58
СрочноИстория замглавы СМЕРШ
Все новости
Все новости
Умер Пухляш Дмитрий Красилов

Проклятье Little Big? Почему молодые участники группы внезапно умирают

За последние два года из жизни ушли четыре артиста

671

Красилова нашли в его в квартире в Южном Чертанове

Поделиться

Накануне стало известно о смерти 29-летнего танцора Дмитрия Красилова по прозвищу Пухляш. Он стал популярен после съемок в YouТube-шоу «Бар в большом городе», снялся в клипе Little Big на трек Uno, участвовал в Евровидении и съемках многих федеральных телепередач.

Его внезапная смерть потрясла многих, в Х (бывший Twitter) пользователи начали вспоминать обстоятельства смерти других участников группы Little Big. MSK1.RU рассказывает о том, кого не стало.

Анна Кастельянос

Анна Кастельянос была участницей первого состава Little Big и в 2013-м снялась в клипе на песню Everyday I'm drinking. Девушка также работала на «Ленфильме» и занималась перфомансами. У Анны была ахондроплазия (заболевание опорно-двигательного аппарата), ее рост не превышал 130 см.

— Я пользуюсь выпавшей мне удачей, чтобы донести и до массового сознания, и до других маленьких, что мы, во-первых, существуем, а во-вторых, можем жить нормально, если захотим, — рассказывала девушка о своем диагнозе в интервью «Сноб» в 2012-м.

Анна Кастельянос справа

Анна Кастельянос справа

Поделиться

Кастельянос ушла из группы в 2016 году после конфликта с другими участниками. В марте 2021-го тело 39-летней девушки обнаружили в Петербурге, в одном из домов на Рыбацком проспекте. Сообщалось, что ее пришла навестить волонтер, так как девушка почти не вставала с постели из-за болей в спине. По данным РЕН ТВ, девушка скончалась от сердечной недостаточности.

Полина Соколова

В июне 2021-го стало известно о смерти артистки Полины Соколовой, которую прозвали «толстушкой» из Little Big. Она снялась в четырех клипах группы: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

— Лети, дорогая, ты так любила эту жизнь... Спасибо тебе за всё, никогда не забуду твои слова... — написала в соцсетях вокалистка группы Софья Таюрская.

СМИ сообщали, что причиной смерти участницы Little Big мог стать коронавирус.

Поделиться

Джи Джи

В 2018 году не стало блогера Джи Джи, которую многие знали как близкую подругу художницы Лены Шейдлиной. Девушка снималась в клипе Little Big Hateful Love. Джи Джи покончила с собой и не оставила предсмертной записки. О том, что ее не стало, Шейдлина сообщила в соцсетях.

Джи Джи с Леной Шейдлиной в клипе группы

Джи Джи с Леной Шейдлиной в клипе группы

Поделиться

Что известно о смерти Дмитрия Красилова

18 декабря 2023-го в квартире в Москве нашли тело 29-летнего танцора Дмитрия Красилова, который снялся в клипе группы Little Big на трек Uno. Первым о пропаже артиста забил тревогу его директор Андрей Наконечный. Мужчина пытался дозвониться до Дмитрия со вчерашнего вечера, но тот не брал трубку.

Утром следующего дня Красилов не выходил на связь, поэтому директор приехал к нему домой. Артист не открывал дверь и не отвечал на звонки.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. По его словам, накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.

Как рассказала MSK1.RU подруга Дмитрия певица Анастасия Негода, он не жаловался на здоровье и проблемы с сердцем.

Ранее MSK1.RU обсудил с врачом, с чем может быть связана внезапная смерть Красилова, который, по словам его подруги, накануне «был очень веселый и бодрый». Также мы публиковали самые крутые видео Пухляша.

По теме

ПухляшДмитрий КрасиловУмер Дмитрий КрасиловСмертьАртистLittle Big
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter