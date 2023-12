Проклятье Little Big? Почему молодые участники группы внезапно умирают

Полина Соколова

В июне 2021-го стало известно о смерти артистки Полины Соколовой, которую прозвали «толстушкой» из Little Big. Она снялась в четырех клипах группы: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

— Лети, дорогая, ты так любила эту жизнь... Спасибо тебе за всё, никогда не забуду твои слова... — написала в соцсетях вокалистка группы Софья Таюрская.