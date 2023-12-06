«Слово пацана. Кровь на асфальте»: пять главных киноляпов сериала, которые сразу бросаются в глаза

Многосерийная драма Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) «Слово пацана. Кровь на асфальте» успешно выстрелила и с каждым днем набирает популярность. Это сериал о Казани конца
Снимать фильм в столице Татарстана запретили местные власти, поэтому атмосферу города того времени решили воссоздать в Ярославле.
Художники-постановщики подготовились, как могли: нарисовали красной краской на гаражах советские лозунги, поставили таксофоны, пригнали старый желтый ЛиАЗ и так далее. Но до конца дело не довели — строить капитальные декорации для фильма не стали.
Возьмем, например, двор, где по сюжету фильма собирались «универсамовские». Здесь под окнами пятиэтажки, которая находится на проспекте Дзержинского, киношники построили хоккейный корт. Кстати, ярославские чиновники просили подарить его городу и не разбирать после съемок, но команда Крыжовникова не пошла навстречу местной администрации. В общем корт есть, актеры на месте, камера — мотор…
«Универсамовские» решают свои вопросы на фоне хрущевки, построенной где-то в
Стоп, а что это там торчит из-за пятиэтажки? А это почти новый кирпичный дом, который построили примерно в 2015 году.
Этот восьмиэтажный дом несложно найти на картах. Его адрес — проспект
Ладно, допустим, Жора Крыжовников — не Федор Бондарчук и не умеет делать такие декорации, как в «Притяжении». Но можно просто не снимать сцены для фильма про
Кстати, милиционеры в сериале тоже оказались не такими, какими были настоящие сотрудники в
И подобных ляпов в сериале много. Вот, например, пачка сигарет, которую явно купили сейчас, ведь в советские годы на них не писали огромные надписи о вреде курения с мертворождением и импотенцией.
Комментарий эксперта
Кинокритик и редактор «Кинопоиска» Тимур Алиев:
— Некоторое количество ляпов подобного рода допустимо в любом проекте — говорим ли мы про «Слово пацана», «Игру в кальмара» или многомиллионный блокбастер Голливуда. Несколько лет назад мини-сериал «Чернобыль» тоже критиковали за пластиковые окна, съемки проекта проходили, кажется, в Литве.
Важнее другое — «Слово пацана» передает дух времени и его настроение даже с учетом киноляпов. «Игре престолов» никак не помешал обнаруженный фанатами пластиковый стаканчик с логотипом Starbucks. Засвеченный кадр никак не преуменьшает величие «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе. Всё это мелочи, которые останутся лишь в заголовках медиа. В истории сохранится высококлассное художественное произведение, коим «Слово пацана», судя по вышедшим пяти эпизодам, является.
Напомним, в основе сценария лежит одноименная книга Роберта Гараева, которая была опубликована в 2020 году. Автор рассказал о культуре молодежных криминальных сообществ Казани, подростковых субкультурах с бандитским настроением, распространенных с конца
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре этого года. Он получил высокие оценки зрителей и вошел в десятку лучших сериалов «Кинопоиска». Снимать фильм начали в марте 2023 года. Ранее
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