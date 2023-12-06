«Слово пацана. Кровь на асфальте»: пять главных киноляпов сериала, которые сразу бросаются в глаза

Возьмем, например, двор, где по сюжету фильма собирались «универсамовские». Здесь под окнами пятиэтажки, которая находится на проспекте Дзержинского, киношники построили хоккейный корт. Кстати, ярославские чиновники просили подарить его городу и не разбирать после съемок, но команда Крыжовникова не пошла навстречу местной администрации. В общем корт есть, актеры на месте, камера — мотор…



«Универсамовские» решают свои вопросы на фоне хрущевки, построенной где-то в 70-е годы. Казалось бы, всё нормально, но пластиковые окна, застекленные балконы… Как-то не очень похоже это на конец 80-х в Казани. И такие дома в сериале встречаются не только в сценах на этой локации.