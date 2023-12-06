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«Слово пацана. Кровь на асфальте»: пять главных киноляпов сериала, которые сразу бросаются в глаза

Как команда Жоры Крыжовникова воссоздала Казань 80-х годов на улицах современного Ярославля

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Такое ощущение, что о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» говорят все. Даже те, кто его не смотрел

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Многосерийная драма Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) «Слово пацана. Кровь на асфальте» успешно выстрелила и с каждым днем набирает популярность. Это сериал о Казани конца 80-х, когда подростки сбивались в «улицы» и терроризировали город.

Снимать фильм в столице Татарстана запретили местные власти, поэтому атмосферу города того времени решили воссоздать в Ярославле.

Авторы фильма постарались в Ярославле воссоздать атмосферу Казани конца <nobr class="_">80-х</nobr> годов прошлого столетия

Авторы фильма постарались в Ярославле воссоздать атмосферу Казани конца 80-х годов прошлого столетия

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Художники-постановщики подготовились, как могли: нарисовали красной краской на гаражах советские лозунги, поставили таксофоны, пригнали старый желтый ЛиАЗ и так далее. Но до конца дело не довели — строить капитальные декорации для фильма не стали.

Возьмем, например, двор, где по сюжету фильма собирались «универсамовские». Здесь под окнами пятиэтажки, которая находится на проспекте Дзержинского, киношники построили хоккейный корт. Кстати, ярославские чиновники просили подарить его городу и не разбирать после съемок, но команда Крыжовникова не пошла навстречу местной администрации. В общем корт есть, актеры на месте, камера — мотор…

«Универсамовские» решают свои вопросы на фоне хрущевки, построенной где-то в 70-е годы. Казалось бы, всё нормально, но пластиковые окна, застекленные балконы… Как-то не очень похоже это на конец 80-х в Казани. И такие дома в сериале встречаются не только в сценах на этой локации.

Милиционеры в фильме гоняются за бандитами на фоне пластиковых окон пятиэтажек

Милиционеры в фильме гоняются за бандитами на фоне пластиковых окон пятиэтажек

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Стоп, а что это там торчит из-за пятиэтажки? А это почти новый кирпичный дом, который построили примерно в 2015 году.

Ой, в кадре дом 2015 года постройки! Ладно, и так сойдет...

Ой, в кадре дом 2015 года постройки! Ладно, и так сойдет...

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Этот восьмиэтажный дом несложно найти на картах. Его адрес — проспект Дзержинского, д. 27, корп. 2.

Похоже ли это на Казань <nobr class="_">80-х</nobr>?

Похоже ли это на Казань 80-х?

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Ладно, допустим, Жора Крыжовников — не Федор Бондарчук и не умеет делать такие декорации, как в «Притяжении». Но можно просто не снимать сцены для фильма про 80-е там, где на дорогу нанесена желто-белая «зебра», которая появилась лишь в 2014 году? Но съемочная группа сериала «Слово пацана» сделала именно так — это можно увидеть в кадрах, снятых на Волжской набережной во время погони.

На этом же месте гоняли медики на скорой в фильме «Аритмия». Но та картина была про наши дни

На этом же месте гоняли медики на скорой в фильме «Аритмия». Но та картина была про наши дни

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Кстати, милиционеры в сериале тоже оказались не такими, какими были настоящие сотрудники в 1989 году. Точнее, их служебный транспорт. Это, конечно, не так сильно бросается в глаза, но всё же. Дело в том, что осенью 1988-го года министр внутренних дел Вадим Бакатин изменил окраску полицейских машин — на смену желто-синим пришли белые с синими полосами.

И подобных ляпов в сериале много. Вот, например, пачка сигарет, которую явно купили сейчас, ведь в советские годы на них не писали огромные надписи о вреде курения с мертворождением и импотенцией.

Внимание, курение вредит вашему здоровью!

Внимание, курение вредит вашему здоровью!

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Комментарий эксперта

Кинокритик и редактор «Кинопоиска» Тимур Алиев:

— Некоторое количество ляпов подобного рода допустимо в любом проекте — говорим ли мы про «Слово пацана», «Игру в кальмара» или многомиллионный блокбастер Голливуда. Несколько лет назад мини-сериал «Чернобыль» тоже критиковали за пластиковые окна, съемки проекта проходили, кажется, в Литве.

Важнее другое — «Слово пацана» передает дух времени и его настроение даже с учетом киноляпов. «Игре престолов» никак не помешал обнаруженный фанатами пластиковый стаканчик с логотипом Starbucks. Засвеченный кадр никак не преуменьшает величие «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе. Всё это мелочи, которые останутся лишь в заголовках медиа. В истории сохранится высококлассное художественное произведение, коим «Слово пацана», судя по вышедшим пяти эпизодам, является.

Напомним, в основе сценария лежит одноименная книга Роберта Гараева, которая была опубликована в 2020 году. Автор рассказал о культуре молодежных криминальных сообществ Казани, подростковых субкультурах с бандитским настроением, распространенных с конца 1970-х до 2000-х. Герои книги «крышуют» дороги, собирают банды и устраивают бои на деньги.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре этого года. Он получил высокие оценки зрителей и вошел в десятку лучших сериалов «Кинопоиска». Снимать фильм начали в марте 2023 года. Ранее 14-летняя дочь Пересильд рассказала о съемках откровенных сцен в фильме.

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