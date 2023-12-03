Кто дороже SHAMANа? Раскрываем гонорары топовых звезд России за новогодние корпоративы

По его данным, одни из самых высокооплачиваемых исполнителей в этом году — Филипп Киркоров, Баста и группа «Руки Вверх!». Заказать их выступление на корпоратив можно за 8–10 млн рублей. Подешевле обойдутся Полина Гагарина, SHAMAN, Анна Асти и «Звери» — от 6 до 8 млн рублей за выступление.

Леонид Агутин и Zivert, по данным Табриза Шахиди, просят за выступление на корпоративе от 4 до 6 млн рублей, а меньше всего стоят Владимир Пресняков и Клава Кока — от 3 до 4 млн рублей.