Кто дороже SHAMANа? Раскрываем гонорары топовых звезд России за новогодние корпоративы

Декабрь — самый прибыльный месяц для музыкантов, готовых работать на корпоративах. Спрос на артистов колоссальный, некоторые соглашаются на три-четыре выступления за один вечер. Наши коллеги из E1.RU узнали, сколько они зарабатывают на «новогоднем чесе».
В открытом доступе гонораров звезд практически не найти, но промоутер и продюсер, руководитель «Империи музыки» Табриз Шахиди рассказал о запросах некоторых артистов.
По его данным, одни из самых высокооплачиваемых исполнителей в этом году — Филипп Киркоров, Баста и группа «Руки Вверх!». Заказать их выступление на корпоратив можно за
Леонид Агутин и Zivert, по данным Табриза Шахиди, просят за выступление на корпоративе от 4 до
В целом гонорары звезд выросли из-за изменения курса рубля и из-за ухода с российской сцены многих артистов, таких как Loboda*, Вера Брежнева, Иван Дорн*, Макс Барских*, «Би-2», «Мумий Тролль», Валерий Меладзе, Максим Галкин**, Андрей Макаревич** и другие. Также есть ряд нюансов, которые увеличивают стоимость звездного выступления.
— Более того, например, артист спланировал отпуск с 28 декабря по 15 января, а клиент категорично требует именно его 29 или 30 декабря. Знаменитость имеет полное право назвать и двойной, и тройной среднегодовой гонорар, чтобы переиграть свои личные планы, — объяснил руководитель компании «Империя музыки».
В списке топовых звезд в декабре 2023 года оказались Леонид Агутин, SHAMAN, Анна Асти, «Руки Вверх!», Баста, Полина Гагарина, «Иванушки International», «Звери», Jony, Григорий Лепс, Елена Темникова, Ани Лорак, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Николай Басков, HammAli & Navai, «Моральный кодекс», Сосо Павлиашвили, Дима Билан, Клава Кока, A’Studio, Алексей Чумаков, Macan, Uma2rman.
А вот в качестве ведущих компании выбирают Андрея Малахова, Игоря Верника, Митю Хрусталева, Тимура Родригеза, Екатерину Скулкину, Екатерину Варнава, Леру Кудрявцеву, Яну Чурикову, Михаила Галустяна и Марину Кравец.
Табриз Шахиди добавил, что некоторые артисты предпочитают оставаться в декабре в Москве, благодаря чему дают больше корпоративных концертов и больше зарабатывают.
* Артист признан иноагентом с запретом въезда в Россию на 50 лет.
** Артист признан иноагентом.
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