Алла Пугачева собралась устроить новогодний чес. Гонорары вас поразят

Алла Пугачева готова вернуться на сцену после многолетнего перерыва. По информации Mash, концерты могут состояться в новогодние праздники, а продюсеры Пугачевой уже ищут сессионных музыкантов и обновили райдер артистки — в нем рекордная даже для Примадонны сумма в 500 тысяч долларов.
По информации «Комсомольской правды», ценник у Аллы Борисовны ниже — Пугачева готова выступить в Дубае для своих состоятельных соотечественников за 350 тысяч евро, или 34 миллиона рублей. За эти деньги Примадонна готова выступать полчаса.
Еще одна страна, где может выступить Пугачева, — Кипр. Также, по информации СМИ, она рассматривает предложения на выступления в Москве. Главное условие: чтобы организаторы смогли провести концерт тайно — без СМИ и съемок на телефоны.
Мы обратились к помощнице Примадонны Елене Чупраковой и спросили у нее, правда ли Пугачева собирается вернуться на сцену. Елена Чупракова давать комментарий отказалась.
3 ноября Алла Борисовна на несколько дней приезжала в Россию — Пугачева побывала в столице и заехала в свой особняк в деревне Грязь. Уже 5 ноября Примадонна выехала из страны и встретилась с мужем в Латвии.