Истории о жертвах репрессий и коррупционных скандалах опубличили в Новосибирске. Где их прочитать

Виртуальный музей судов открылся сегодня, 4 октября, в Новосибирске. О новом проекте рассказали в областном управлении судебного департамента. Помимо информации, интересной скорее работникам судов Новосибирской области, в экспозицию вошли и материалы громких уголовных дел, рассмотренных судьями за последние сто лет.
В числе материалов, которые впервые показали читателям, многочисленные коррупционные дела о хищении социалистической собственности и данные о десятках тысяч репрессированных «классово чуждых» сибиряках.
— Пользователи интернета могут узнать в нашем виртуальном музее об истории становления судебных органов столицы Сибири, о людях, которые делали эту самую историю, о делах, рассматриваемых судами в разные годы, о том, какие преобразования произошли за последние 25 лет и как внедряются в работу судов новые информационные технологии, рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.
Полистав материалы старых судебных дел, можно узнать не только о криминальных историях, но и о житейских. Мы писали о том, почему разводились, и как устанавливали отцовство в Новосибирске в первой половине ХХ века.