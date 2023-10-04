Истории о жертвах репрессий и коррупционных скандалах опубличили в Новосибирске. Где их прочитать

— Пользователи интернета могут узнать в нашем виртуальном музее об истории становления судебных органов столицы Сибири, о людях, которые делали эту самую историю, о делах, рассматриваемых судами в разные годы, о том, какие преобразования произошли за последние 25 лет и как внедряются в работу судов новые информационные технологии, рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.