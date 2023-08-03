В Москве умерла актриса Ирина Мирошниченко

В Москве на 82-м году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко, сообщил телеграм-канал 112.
— Сегодня Ирина Петровна скончалась в реанимации больницы, не приходя в сознание, — говорится в сообщении.
Актрису госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой гриппа в конце июля. Вскоре после этого у нее остановилось сердце, но кардиологам удалось восстановить сердцебиение. С тех пор она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. Много лет она работала на сцене МХАТа, а также знакома публике по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня».