Самый популярный патриотический певец России снял клип в зоне СВО

Российский музыкальный исполнитель SHAMAN показал новый клип под названием «Мой бой». В нем певец на сцене выступает перед военнослужащими, его концерт перекрывается кадрами хроники из зоны боевых действий. Клип, говорится в описании, сняли во время тура исполнителя по городам новых регионов России.
— Привет, Россия! Мой тур по Новороссии продолжается! Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. <...> В нем показаны герои нашей эпохи, превратившие подвиг в профессию, — сказано в Telegram-канале певца.
SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит «Встанем» он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля 2022 года. 23 сентября SHAMAN спел на концерте «Своих не бросаем», посвященном референдумам о присоединении к России территорий ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. А уже 30 сентября вместе с президентом Владимиром Путиным на Красной площади исполнил гимн России.
Ранее мы подробно рассказывали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.