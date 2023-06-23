«Мы решили начать со страницы 130»: авторы хита про Новосибирск записали песню к юбилею города — премьера на НГС

«Радио Юнитон» выпустило песню «Страница 130», посвященную 130-летию Новосибирска. НГС эксклюзивно публикует новую композицию — она возглавляет топ песен о городе, которые мы собрали в один плейлист. Новую песню также можно будет услышать в утреннем эфире радиостанции 23 июня.
«Радио Юнитон» около 30 лет продюсирует запись песен о Новосибирске. Первая песня — гимн самой радиостанции — появилась в 1996 году.
— Сначала эти песни были и про радио, и про Новосибирск одновременно. Мы фактически каждый год были бенефициарами праздника города и к этому празднику писали песню, — рассказал один из основателей «Радио Юнитон» и председатель совета директоров ГК «Юнитон Медиа» Борис Комаров. — С нами в основном сотрудничал известный музыкант Владимир Черныш — сейчас он в Москве, но мы дружим до сих пор. У него был дуэт «Черныш и Барселона», а с нами Володя работал как композитор и автор текстов. Потом была история со 110-летием Новосибирска, когда мы выпустили пластинку, собранную из песен про наш город — это было такое подарочное издание. Там, например, Шура выступил как исполнитель песни, у которой не был известен автор. И там, в том числе, была премьера песни «В Новосибирске не разводятся мосты», которой в этом году исполняется 20 лет. На мой взгляд, никакой другой песни про город, более популярной, чем эта, не существует.
После отъезда Владимира Черныша в Москву, как вспоминает Комаров, у них началось сотрудничество с музыкантом Андреем Нагорным (группа «Дзен») — с ним была записана популярная песня «Город 54». Над песнями про Новосибирск в разное время работали такие музыканты, как Сергей Фалетенок, Алексей Костюшкин (группа «Коридор»), Вадим Денисов (группа «Капитан Дик»), Энвир, Тимур Гордеев, дуэт «Алмас», группа «Выходной день» и другие.
В юбилейный для города год Борис Комаров объявил негласный конкурс среди композиторов и поэтов. Лучшей была признана работа Татьяны Диканской — автора старого хита «В Новосибирске не разводятся мосты». В новой песне «Страница 130» Диканская — автор музыки и слов. Вокальную часть исполнила группа «Ультрафиолет», саунд-продюсером выступил Владимир Черныш. В День города, 25 июня, будет готов видеоклип на «Страницу 130», над которым работает режиссер студии LBL Павел Миняйло.
Весной 2017 года НГС рассказал про группу «Выходной день», которая записала песню о Новосибирске, где перечисляются все городские достопримечательности.