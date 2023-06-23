«Мы решили начать со страницы 130»: авторы хита про Новосибирск записали песню к юбилею города — премьера на НГС

«Радио Юнитон» около 30 лет продюсирует запись песен о Новосибирске. Первая песня — гимн самой радиостанции — появилась в 1996 году.



— Сначала эти песни были и про радио, и про Новосибирск одновременно. Мы фактически каждый год были бенефициарами праздника города и к этому празднику писали песню, — рассказал один из основателей «Радио Юнитон» и председатель совета директоров ГК «Юнитон Медиа» Борис Комаров. — С нами в основном сотрудничал известный музыкант Владимир Черныш — сейчас он в Москве, но мы дружим до сих пор. У него был дуэт «Черныш и Барселона», а с нами Володя работал как композитор и автор текстов. Потом была история со 110-летием Новосибирска, когда мы выпустили пластинку, собранную из песен про наш город — это было такое подарочное издание. Там, например, Шура выступил как исполнитель песни, у которой не был известен автор. И там, в том числе, была премьера песни «В Новосибирске не разводятся мосты», которой в этом году исполняется 20 лет. На мой взгляд, никакой другой песни про город, более популярной, чем эта, не существует.