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В Петербурге представили сериал о пароходе «Челюскин»

Над проектом работают продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук

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Премьеру покажут в 2024 году на More.tv

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Первые кадры российского сериала «Челюскин. Впервые» увидели гости Петербургского международного экономического форума. 16 июня в первом павильоне Ленфильма создатели исторической драмы показали собравшимся рабочие материалы.

Проект представили генеральный продюсер и шоураннер Федор Бондарчук, генеральный продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов и исполнительница главной роли актриса Стася Милославская. На сцену также поднялись генеральный продюсер СТС Александр Акопов, генеральный директор студии «Ленфильм» Федор Щербаков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Действие сериала идет в феврале 1934 года. Прохождение морского пути Арктики за одну навигацию было слишком амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Молодые полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. В суровых арктических условиях «челюскинцам» пришлось бороться за жизнь.

Сериал создается кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке ИРИ. Премьеру покажут в 2024 году на More.tv.

ЧелюскинФедор БондарчукСериал
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