В Петербурге представили сериал о пароходе «Челюскин»

Действие сериала идет в феврале 1934 года. Прохождение морского пути Арктики за одну навигацию было слишком амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Молодые полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. В суровых арктических условиях «челюскинцам» пришлось бороться за жизнь.