НОВАТ отменил сразу восемь спектаклей — в театре объяснили почему

Новосибирский театр оперы и балета объявил об отмене сразу восьми спектаклей. Сообщение было опубликовано сегодня, 16 июня.
— Спектакли «Дон Жуан» 26 июля и 31 августа, «Укрощение строптивой» 4 августа, «Свадьба Фигаро» 11 августа, «Снегурочка» 17 августа, «Дон Паскуале» 25 августа, «Волшебная флейта» 27 августа и концерт «Голоса оркестра» 13 августа отменены, — говорится в сообщении НОВАТа.
В театре уточнили, что деньги за электронные билеты вернут автоматически. Те, кто покупал их оффлайн, должны подать заявление на возврат в кассу театра.
Еще один спектакль перенесли — опера «Евгений Онегин» в концертном исполнении, заявленная на 28 июля, перенесена на 27 августа в 18:00.
— Это спектакли малой сцены. Они были отменены, чтобы снизить нагрузку с оркестра, по техническим причинам. Это было сделано, чтобы сохранить больше спектаклей на большой сцене, — объяснили корреспонденту в пресс-службе театра.
Ранее стало известно, что артист балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен снялся в сериале «Балет» (18+).