Артист балета из НОВАТа сыграл роль в новом громком сериале «Балет» с Бондарчуком

Артист балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен снялся в сериале «Балет» (18+).
Диего Армьен родом из Панамы и в труппу НОВАТа вступил в 2022 году.
— Участвовать в сериале «Балет» было очень необычно для меня. Скорее всего, очень необычно для артистов балета в целом. Очень редко, когда артисту балета нужно выговаривать какой-то текст на сцене и нам не нужно играть для зрителей, которые находятся в 100 метрах. Это очень близкая динамика. Мне очень понравилось. Было круто, — рассказал Диего в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет».
Артист играет в сериале персонажа Николая Герра. Это иностранный солист театра, которого выбрали для участия в необычном проекте.
Сам сериал «Балет» рассказывает о советской прима-балерине Руте Майерс, которая уехала из СССР, стала знаменитым хореографом и спустя 40 лет вернулась в Россию. Руту ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды.
Сериал выходит на сервисе Wink. Режиссер сериала — Евгений Сангаджиев. В главной роли — Алла Сигалова, также в сериале играют Федор Бондарчук, Лиза Янковская, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков. На момент публикации вышло только две серии, релиз третьей — 1 июня.
Диего Эрнесто Кальдерон Армьен окончил Московскую государственную академию хореографии в 2015 году. В труппе НОВАТа Диего является артистом кордебалета и задействован в «Баядерке» и «Коньке-Горбунке».
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