Артист балета из НОВАТа сыграл роль в новом громком сериале «Балет» с Бондарчуком

— Участвовать в сериале «Балет» было очень необычно для меня. Скорее всего, очень необычно для артистов балета в целом. Очень редко, когда артисту балета нужно выговаривать какой-то текст на сцене и нам не нужно играть для зрителей, которые находятся в 100 метрах. Это очень близкая динамика. Мне очень понравилось. Было круто, — рассказал Диего в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет».