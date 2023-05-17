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Актриса Марина Александрова начала сниматься в сериале об опасном вирусе: действие разворачивается под Новосибирском

Публикуем первые фото со съемок картины

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Героиня Марины Александровой в сериале не сразу нашла общий язык с новосибирцами

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Актриса Марина Александрова сыграет главную роль в сериале о вирусологах, действие которого, по данным vn.ru, будет разворачиваться в Новосибирской области.

Информация о съемках также появилась в официальном паблике онлайн-кинотеатра «Иви» в соцсети «ВКонтакте». По сюжету сериала «Точка Ноль», вирус мог зародиться на нелегальной свалке отходов крупного свинокомплекса.

Онлайн-кинотеатр опубликовал первые фотографии со съемочной площадки.

Найти источник таинственного вируса героям удастся далеко не сразу

Найти источник таинственного вируса героям удастся далеко не сразу

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— Действие развернется в сибирской деревне, охваченной вспышкой неизвестного вируса. Опытный врач Аня Маркова намерена разобраться в происходящем, однако местные жители настроены к ней враждебно, — анонсировали сериал в официальном паблике онлайн-кинотеатра.

Кроме Марины Александровой в сериале сыграют Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова и Евгений Мундум. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Пикалов.

Ранее НГС писал о том, как актер из Новосибирска снялся в антиутопичном сериале. Никита Кологривый сыграл главную мужскую роль в истории о мире, которым правят женщины.

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СериалыМарина АлександроваВирусологи
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