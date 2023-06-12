Переводим с зумерского на старославянский. Тест на знание всех граней русского языка

Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Язык — очень важная часть культуры любого народа, а «великий и могучий» по праву остается отдельным поводом для гордости россиян. Но русский язык — это не только древняя история и классическая литература, это и неологизмы, и заимствования, и сленг современной молодежи.
MSK1.RU составили тест, в котором вам предстоит перевести слова и фразы с языка подростков (так называемых зумеров) на старославянский и наоборот. Проверьте, владеете ли вы родным языком во всех его проявлениях!
Другие тесты на знание русского языка:
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