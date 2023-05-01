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Умер известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев

Модному кутюрье было 85 лет

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На 86-м году жизни умер модельер Вячеслав Зайцев

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В воскресенье, 30 апреля, на 86-м году жизни в Москве скончался известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Предварительно, Зайцева доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц Подмосковья, где он скончался в реанимации. Об этом сообщает источник «Известий».

Как писал StarHit, несколько лет назад Вячеславу Зайцеву поставили диагноз — болезнь Паркинсона, из-за которой у него появились проблемы с суставами и передвижением. Он также перенес два инсульта и испытывал проблемы с речью.

Его самочувствие за последние годы заметно ухудшалось. Он жил за городом в трехэтажном особняке, откуда почти никуда не выходил. Руководство Домом моды передал своему сыну.

В 1982 году Вячеслав Зайцев основал свой модный дом. Его коллекции побывали на показах в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене, Флоренции. Именно он в конце 60-х начал восприниматься на Западе как лидер советской моды.

О жизненном пути и становлении великим модельером — наши коллеги из MSK1.RU рассказывали в большом материале про Вячеслава Зайцева.

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