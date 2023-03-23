Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев стал ректором Новосибирской консерватории

Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, стал
Накануне стало известно, что ректор Новосибирской государственной консерватории имени
Вячеслав Стародубцев будет совмещать работу в театре и в консерватории.
Художественный руководитель и главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования в консерватории.
Жанна Лавелина возглавила консерваторию осенью 2018 года. Ранее проработавший в учреждении 36 лет профессор Аркадий Бурханов вступил с ней в конфронтацию, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. Самого Бурханова вскоре уволили.