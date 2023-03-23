СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 76.96
eur 82.97
Тема дняЧелябинск по цене Стамбула
Все новости
Все новости

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев стал ректором Новосибирской консерватории

Пока он будет занимать эту должность временно

560

Вячеслав Стародубцев будет совмещать работу в театре и в консерватории

Поделиться

Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, стал и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Накануне стало известно, что ректор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост.

Вячеслав Стародубцев будет совмещать работу в театре и в консерватории.

Художественный руководитель и главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования в консерватории.

Жанна Лавелина возглавила консерваторию осенью 2018 года. Ранее проработавший в учреждении 36 лет профессор Аркадий Бурханов вступил с ней в конфронтацию, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. Самого Бурханова вскоре уволили.

По теме

НОВАТКонсерваторияНовосибирская консерваторияТеатр
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter