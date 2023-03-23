Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев стал ректором Новосибирской консерватории

Жанна Лавелина возглавила консерваторию осенью 2018 года. Ранее проработавший в учреждении 36 лет профессор Аркадий Бурханов вступил с ней в конфронтацию, отстаивая права коллег. Ряд опрошенных нами сотрудников пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они считают это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных. Самого Бурханова вскоре уволили.