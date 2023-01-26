Монеточка* отменила концерты в Новосибирске и еще четырех городах

** Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram, на территории России запрещена.



В конце прошлого года в Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе в ДКЖ, которые были перенесены с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023 года.

