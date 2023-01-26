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Монеточка* отменила концерты в Новосибирске и еще четырех городах

Ранее мероприятия были перенесены

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Певица выразила надежду, что однажды концерты состоятся

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЕЛИЗАВЕТОЙ АНДРЕЕВНОЙ ГЫРДЫМОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ ГЫРДЫМОВОЙ.

Мы вынуждены указывать это сообщение по требованию российского законодательства, потому что в создании этого материала используется контент, созданный лицами, признанными Минюстом РФ иностранными агентами.

Екатеринбургская певица Монеточка* объявила об отмене концертов в своем родном городе, а также в Новосибирске, Казани, Самаре и Уфе. Об этом девушка написала в соцсетях.

— Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь официальный их статус — не перенос, а отмена. Не теряю надежды на то, что однажды выступлю в этих городах, особенно в своем любимом Екатеринбурге, но пока так, — написала Елизавета.

Ранее сообщалось что Монеточка* выставила на продажу свою квартиру в центре Москвы. Дело в том, что с весны прошлого года она живет за пределами России. В августе у Лизы* родилась дочка.

* Признана в РФ иноагентом.

** Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram, на территории России запрещена.

В конце прошлого года в Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе в ДКЖ, которые были перенесены с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023 года.

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