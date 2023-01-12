Новосибирские кинотеатры начали открыто показывать «Аватар 2» в обход санкций — как такое возможно и где купить билет

«Яндекс Афиша», например, на 13 января показывает 5 кинотеатров, в которых можно посмотреть фильм: Cinema Public, «Аврора», «КиноСити Сибирский Молл», «Рассвет» и «Орион» в Бердске. Билеты стоят в пределах 300–650 рублей.



В кинотеатре Cinema Public эту информацию подтвердили и сказали, что в день есть 4 сеанса, билет стоит 300 рублей. На сайте «Авроры» стоимость вечернего сеанса указана 400 рублей.

Информацию о сеансах иногда можно найти и на сайтах конкретных кинотеатров, даже если они не отражены в афише. Например, на сайте «Киноатласа».