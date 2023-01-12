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Новосибирские кинотеатры начали открыто показывать «Аватар 2» в обход санкций — как такое возможно и где купить билет

Некоторые будут не только показывать фильм, но и рассказывать о съемках

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Фильм идет 3 часа 12 минут

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Сегодня, 12 января, новосибирские кинотеатры поставили в прокат фильм «Аватар: Путь воды» — долгожданную вторую часть блокбастера Джеймса Кэмерона, несмотря на то, что прокатные удостоверения на голливудские новинки российским кинотеатрам больше не выдают. Обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как это возможно и почему кинотеатры рекомендуют посмотреть эту премьеру.

Где можно посмотреть «Аватар 2»

Ранее мы рассказывали, что крупные российские киносети планируют старт показов второй части «Аватара» с 12 января — так и произошло. Хотя некоторые новосибирские кинотеатры начали показывать этот фильм, не выкладывая официальное расписание, уже на новогодних каникулах.

Сеансы появились сегодня, 12 января. Это расписание на 13 января

Сеансы появились сегодня, 12 января. Это расписание на 13 января

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«Яндекс Афиша», например, на 13 января показывает 5 кинотеатров, в которых можно посмотреть фильм: Cinema Public, «Аврора», «КиноСити Сибирский Молл», «Рассвет» и «Орион» в Бердске. Билеты стоят в пределах 300–650 рублей.

В кинотеатре Cinema Public эту информацию подтвердили и сказали, что в день есть 4 сеанса, билет стоит 300 рублей. На сайте «Авроры» стоимость вечернего сеанса указана 400 рублей.

Информацию о сеансах иногда можно найти и на сайтах конкретных кинотеатров, даже если они не отражены в афише. Например, на сайте «Киноатласа».

На сайте указано, что это мероприятие в видеосалоне кинотеатра

На сайте указано, что это мероприятие в видеосалоне кинотеатра

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Почему кинотеатры решили показать фильм

Программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Антон Захаров объяснил, почему кинотеатр принял решение о показе фильма:

— Ажиотаж, вызванный на новогодних каникулах новейшими российскими фильмами — «Чебурашка», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Иван Царевич и Серый волк 5», — убедил нас, что людям всё еще очень нужно кино, причем в кинотеатре, на большом экране и с лучшим звуком. И что поход в кинотеатр — по-прежнему самый доступный вид культурного досуга, очень и очень любимый новосибирцами.

По его словам, первый «Аватар» стал грандиозным событием мировой культуры, поворотным моментом в развитии кино.

— Фильмы подобного масштаба выходят раз в 10–20 лет. В этом отношении вторая часть саги идет еще дальше: на сегодняшний день «Аватар 2» находится на переднем крае развития индустрии развлечений — это технологический максимум, на который способен кинематограф. Мы не могли лишить зрителей Новосибирска возможности прикоснуться к этому событию, увидеть результат многолетнего труда сотен талантливых людей в кинотеатре, в том качестве, в каком его задумывал автор, — уверен Антон Захаров.

В Новосибирске билеты стоят от 300 до 650 рублей

В Новосибирске билеты стоят от 300 до 650 рублей

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Насколько сложно далось это решение

На вопрос, насколько сложно сейчас кинотеатрам делать такой выбор: показывать то, чего хотят зрители, несмотря на запрет, Антон Захаров ответил так:

— Как говорил член совета ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, и мы с ним согласны, сегодня не существует закона, регулирующего отношения в сфере интеллектуальных прав правообладателя, который не присутствует на территории РФ, поэтому кинотеатрам приходится обращаться к юридическим тонкостям и выбирать нетривиальные модели показов: в рамках мероприятий, различных видов предпрокатного обслуживания. Мы выбрали формат просветительского мероприятия. Оно включает в себя рассказ о новой технологии съемок, к которым прибегала команда для работы над «Аватаром».

Он уточняет, что это на самом деле очень интересно: чтобы решить проблему с корректной работой технологии «захвата движения» под водой, понадобился десяток лет, чтобы имитировать «поведение» океана — бассейн с 4 миллионами литров воды, чтобы снимать 1–2 минутные дубли под водой — больше полугода учиться задерживать дыхание.

— Наших зрителей ждет рассказ о «съемочной кухне», который включает в себя также, собственно, показ самого финального продукта. Это несколько расходится с привычной и отлаженной практикой показов и в общем является чем-то совершенно новым для самих кинотеатров. Мы очень хотим предоставлять нашим зрителям качественный и востребованный продукт, который в том числе позволит нам как культурной институции выживать в новых условиях еще хотя бы какое-то время, — комментирует Антон Захаров.

На «Кинопоиске» указано, что бюджет фильма — 350 миллионов долларов

На «Кинопоиске» указано, что бюджет фильма — 350 миллионов долларов

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Какую версию будут показывать

В «Победе» говорят, что демонстрируют легальную студийную копию с профессиональным русским дубляжом.

— Нельзя развернуть на 15-метровом экране картинку фильма, скачанного где-то в интернете, чтобы она смотрелась прилично. У кинотеатров есть свой специализированный шифрованный формат, который за последние 22 года никому в мире еще не удалось расшифровать. Наши копии созданы оригинально — это 2D и 3D-версии, причем вторая создана с технологией 48 кадров в секунду, которая обеспечивает особую плавность и эффектность экшн-сценам, — объясняет Антон Захаров.

Пока, по его словам, планируется сделать показы на 2 недели вперед, несколько премьерных мероприятий в день, в 2D и 3D/48FHR-версиях:

— Просмотр 2D-версии больше подойдет любителям «классической» кинокартинки, тогда как 3D-версия с 48 кадрами в секунду — опыт совсем другого порядка, вовлекающее зрелище, создающее у зрителя ощущение участника событий. Мы рекомендуем посмотреть обе версии, чтобы сравнить ощущения, описать словами разницу довольно сложно.

Мировая премьера состоялась 6 декабря 2022 года

Мировая премьера состоялась 6 декабря 2022 года

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Будут ли показывать «Супербратья Марио» и другие голливудские фильмы

Антон Захаров замечает, что Голливуд — это не только пять крупнейших студий, приостановивших работу в России, но и множество другой продукции. Поэтому американское, как и российское, европейское, латинское, азиатское кино выходило и будет выходить в кинотеатрах.

— Что касается конкретных релизов, решение будет приниматься с учетом текущих обстоятельств, которые регулярно меняются, — отметил программный директор «Победы».

В «Победе» объяснили, что демонстрируют легальную студийную копию с профессиональным русским дубляжом

В «Победе» объяснили, что демонстрируют легальную студийную копию с профессиональным русским дубляжом

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Какие еще интересные премьеры ожидаются

Антон Захаров говорит, что сейчас в кино идет новый фильм Гая Ричи — британская криминальная комедия «Операция Фортуна: Искусство побеждать».

— Также в планах продолжать премьерные показы европейского фестивального кино в рамках нашего «Киноклуба по понедельникам», ретроспективы классиков (на очереди икона американского независимого кино Джим Джармуш). Кроме того, мы очень ждем несколько громких российских премьер: вторая часть суперпопулярной народной комедии «Холоп», блокбастер «Сто лет тому вперед». И разумеется, мы будем продолжать специальные показы и встречи с режиссерами, чтобы наши зрители могли обсудить кино с его создателями.

Ранее мы рассказывали, как во время новогодних каникул в Новосибирске показывали «Аватар 2» в обход санкций.

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