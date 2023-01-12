Новосибирские кинотеатры начали открыто показывать «Аватар 2» в обход санкций — как такое возможно и где купить билет

Сегодня, 12 января, новосибирские кинотеатры поставили в прокат фильм «Аватар: Путь воды» — долгожданную вторую часть блокбастера Джеймса Кэмерона, несмотря на то, что прокатные удостоверения на голливудские новинки российским кинотеатрам больше не выдают. Обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как это возможно и почему кинотеатры рекомендуют посмотреть эту премьеру.
Где можно посмотреть «Аватар 2»
Ранее мы рассказывали, что крупные российские киносети планируют старт показов второй части «Аватара» с 12 января — так и произошло. Хотя некоторые новосибирские кинотеатры начали показывать этот фильм, не выкладывая официальное расписание, уже на новогодних каникулах.
«Яндекс Афиша», например, на 13 января показывает 5 кинотеатров, в которых можно посмотреть фильм: Cinema Public, «Аврора», «КиноСити Сибирский Молл», «Рассвет» и «Орион» в Бердске. Билеты стоят в пределах 300–650 рублей.
В кинотеатре Cinema Public эту информацию подтвердили и сказали, что в день есть 4 сеанса, билет стоит 300 рублей. На сайте «Авроры» стоимость вечернего сеанса указана 400 рублей.
Информацию о сеансах иногда можно найти и на сайтах конкретных кинотеатров, даже если они не отражены в афише. Например, на сайте «Киноатласа».
Почему кинотеатры решили показать фильм
Программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Антон Захаров объяснил, почему кинотеатр принял решение о показе фильма:
— Ажиотаж, вызванный на новогодних каникулах новейшими российскими фильмами — «Чебурашка», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Иван Царевич и Серый волк 5», — убедил нас, что людям всё еще очень нужно кино, причем в кинотеатре, на большом экране и с лучшим звуком. И что поход в кинотеатр — по-прежнему самый доступный вид культурного досуга, очень и очень любимый новосибирцами.
По его словам, первый «Аватар» стал грандиозным событием мировой культуры, поворотным моментом в развитии кино.
— Фильмы подобного масштаба выходят раз в 10–20 лет. В этом отношении вторая часть саги идет еще дальше: на сегодняшний день «Аватар 2» находится на переднем крае развития индустрии развлечений — это технологический максимум, на который способен кинематограф. Мы не могли лишить зрителей Новосибирска возможности прикоснуться к этому событию, увидеть результат многолетнего труда сотен талантливых людей в кинотеатре, в том качестве, в каком его задумывал автор, — уверен Антон Захаров.
Насколько сложно далось это решение
На вопрос, насколько сложно сейчас кинотеатрам делать такой выбор: показывать то, чего хотят зрители, несмотря на запрет, Антон Захаров ответил так:
— Как говорил член совета ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, и мы с ним согласны, сегодня не существует закона, регулирующего отношения в сфере интеллектуальных прав правообладателя, который не присутствует на территории РФ, поэтому кинотеатрам приходится обращаться к юридическим тонкостям и выбирать нетривиальные модели показов: в рамках мероприятий, различных видов предпрокатного обслуживания. Мы выбрали формат просветительского мероприятия. Оно включает в себя рассказ о новой технологии съемок, к которым прибегала команда для работы над «Аватаром».
Он уточняет, что это на самом деле очень интересно: чтобы решить проблему с корректной работой технологии «захвата движения» под водой, понадобился десяток лет, чтобы имитировать «поведение» океана — бассейн с 4 миллионами литров воды, чтобы снимать 1–2 минутные дубли под водой — больше полугода учиться задерживать дыхание.
— Наших зрителей ждет рассказ о «съемочной кухне», который включает в себя также, собственно, показ самого финального продукта. Это несколько расходится с привычной и отлаженной практикой показов и в общем является чем-то совершенно новым для самих кинотеатров. Мы очень хотим предоставлять нашим зрителям качественный и востребованный продукт, который в том числе позволит нам как культурной институции выживать в новых условиях еще хотя бы какое-то время, — комментирует Антон Захаров.
Какую версию будут показывать
В «Победе» говорят, что демонстрируют легальную студийную копию с профессиональным русским дубляжом.
— Нельзя развернуть на 15-метровом экране картинку фильма, скачанного где-то в интернете, чтобы она смотрелась прилично. У кинотеатров есть свой специализированный шифрованный формат, который за последние 22 года никому в мире еще не удалось расшифровать. Наши копии созданы оригинально — это 2D и 3D-версии, причем вторая создана с технологией 48 кадров в секунду, которая обеспечивает особую плавность и эффектность экшн-сценам, — объясняет Антон Захаров.
Пока, по его словам, планируется сделать показы на 2 недели вперед, несколько премьерных мероприятий в день, в 2D и 3D/48FHR-версиях:
— Просмотр 2D-версии больше подойдет любителям «классической» кинокартинки, тогда как 3D-версия с 48 кадрами в секунду — опыт совсем другого порядка, вовлекающее зрелище, создающее у зрителя ощущение участника событий. Мы рекомендуем посмотреть обе версии, чтобы сравнить ощущения, описать словами разницу довольно сложно.
Будут ли показывать «Супербратья Марио» и другие голливудские фильмы
Антон Захаров замечает, что Голливуд — это не только пять крупнейших студий, приостановивших работу в России, но и множество другой продукции. Поэтому американское, как и российское, европейское, латинское, азиатское кино выходило и будет выходить в кинотеатрах.
— Что касается конкретных релизов, решение будет приниматься с учетом текущих обстоятельств, которые регулярно меняются, — отметил программный директор «Победы».
Какие еще интересные премьеры ожидаются
Антон Захаров говорит, что сейчас в кино идет новый фильм Гая Ричи — британская криминальная комедия «Операция Фортуна: Искусство побеждать».
— Также в планах продолжать премьерные показы европейского фестивального кино в рамках нашего «Киноклуба по понедельникам», ретроспективы классиков (на очереди икона американского независимого кино Джим Джармуш). Кроме того, мы очень ждем несколько громких российских премьер: вторая часть суперпопулярной народной комедии «Холоп», блокбастер «Сто лет тому вперед». И разумеется, мы будем продолжать специальные показы и встречи с режиссерами, чтобы наши зрители могли обсудить кино с его создателями.
Ранее мы рассказывали, как во время новогодних каникул в Новосибирске показывали «Аватар 2» в обход санкций.