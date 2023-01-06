Новосибирцы разобрали билеты на новый «Аватар» — его показывают в обход санкций

— Оплатить можно только на кассе или наличкой. Приезжать нужно минимум за 30 минут до сеанса, иначе бронь аннулируется и билет может купить кто-то другой. «Аватара» показывали в самом большом зале, хотя в самом кинотеатре даже нет гардероба, поэтому приходилось сидеть с куртками. Картинка четкая, красивая, профессиональный дубляж. Фильм динамичный, но идет около трех часов, — описал Никита.

Как добавила Ирина, «Аватар: путь воды» — это тот же «Аватар», только вид сбоку:

— Графика еще лучше, мир Пандоры еще богаче и разнообразнее. Визуал безупречный. Очень бы хотелось такое видеть в Imax. Сценарий... Ну такое. Как по мне, этот фильм — это мостик к третьей и четвертой части. В общем, восторга, как от первого, не было и близко. Но и мы были другие.