Новосибирцы разобрали билеты на новый «Аватар» — его показывают в обход санкций

Новосибирцы разобрали билеты на фильм «Аватар: Путь воды» — долгожданную вторую часть блокбастера Джеймса Кэмерона. При этом официально прокатные удостоверения на голливудские новинки российским кинотеатрам больше не выдают.
Сейчас в Новосибирске премьеру показывают в обход санкций только в одном кинотеатре в микрорайоне Родники. Дозвониться до него невозможно, купить билеты онлайн тоже нельзя. Желающим посмотреть фильм предлагают приобретать билеты в живой очереди в кассе. Однако, по словам зрителей, которые приходили на сеанс
Как рассказала сибирячка Ирина, она слышала, что в Москве планировались показы «Аватара» как «предсеансное обслуживание».
— Выпал только один кинотеатр. Онлайн купить билеты не получилось, даже на сайт кинотеатра не удалось зайти, практически сразу перестал работать. Решили ехать к сеансу в 18:30. Зайдя в холл кинотеатра, мы уткнулись в конец очереди и поняли, что через 10 минут кино мы явно не посмотрим. Удалось купить удобные билеты только на
Новосибирец Никита тоже посмотрел «Аватар: Путь воды» — правда, еще в декабре. Он бронировал билеты в телеграм-канале кинотеатра на Родниках (сейчас там указано, что в праздники этот способ не доступен).
— Оплатить можно только на кассе или наличкой. Приезжать нужно минимум за 30 минут до сеанса, иначе бронь аннулируется и билет может купить кто-то другой. «Аватара» показывали в самом большом зале, хотя в самом кинотеатре даже нет гардероба, поэтому приходилось сидеть с куртками. Картинка четкая, красивая, профессиональный дубляж. Фильм динамичный, но идет около трех часов, — описал Никита.
Как добавила Ирина, «Аватар: путь воды» — это тот же «Аватар», только вид сбоку:
— Графика еще лучше, мир Пандоры еще богаче и разнообразнее. Визуал безупречный. Очень бы хотелось такое видеть в Imax. Сценарий... Ну такое. Как по мне, этот фильм — это мостик к третьей и четвертой части. В общем, восторга, как от первого, не было и близко. Но и мы были другие.
Не исключено, что в Новосибирске, как во всей России, всё же покажут самый ожидаемый фильм 2022 года и в крупных сетях кинотеатров.
— Крупные российские киносети планируют старт показов второй части «Аватара» после новогодних праздников. Ориентировочно с
«Аватар: Путь воды» (12+) — фильм режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона, созданный студией 20th Century Studios. Это продолжение кинофильма «Аватар», вышедшего на экраны в 2009 году. По сюжету со времени событий первого «Аватара» прошло 15 лет. Начинается новая волна колонизации Пандоры — спутника вымышленной планеты звездной системы Альфа Центавра. Главный герой Джейк и аборигены ведут войну против захватчиков. Рейтинг «КиноПоиска» — 8, рейтинг IMDb: 7.90.
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