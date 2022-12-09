Известная новосибирская художница расписала фасад дома в Испании — фото до и после

— Я боюсь высоты, хотя стараюсь это не афишировать. До сих пор не знаю, как рисовала. Это было как в тумане. Хотя вот этот маленький подъемник — прекрасный. Он мобильный, им легко управлять, он электрический, что немаловажно. Но когда он выдвигался на полную высоту, его мотало как следует, верхние этажи было правда страшно рисовать. Но я знала, что есть за мной такая история, и уже на эскизе заложила вверху простые элементы, чтобы быстрее с ними закончить, — рассказала Марина у себя в соцсетях.