Известная новосибирская художница расписала фасад дома в Испании — фото до и после

Художники из Новосибирска Марина и Иван Ягода во время фестиваля MonArt в Испании расписали фасад здания. Марина до этого два года не рисовала — она была в декрете. Семь месяцев назад художники переехали в Испанию.
— Я боюсь высоты, хотя стараюсь это не афишировать. До сих пор не знаю, как рисовала. Это было как в тумане. Хотя вот этот маленький подъемник — прекрасный. Он мобильный, им легко управлять, он электрический, что немаловажно. Но когда он выдвигался на полную высоту, его мотало как следует, верхние этажи было правда страшно рисовать. Но я знала, что есть за мной такая история, и уже на эскизе заложила вверху простые элементы, чтобы быстрее с ними закончить, — рассказала Марина у себя в соцсетях.
На рисование фасада ушло пять дней и, как признается художница, она за это время не устала.
— Конечно, ощущение мощное — когда заканчиваешь такой объект и чувствуешь себя большим и мощным человеком. Отходишь такой, смотришь: «Ни фига, какой я маленький, но очень сильный». Плюс сами жители дома дали мощную поддержку: представьте, они 2 года копили средства, чтобы на их доме появилась роспись, — рассказала Марина.
Как поделилась со своими подписчиками художница, жители дома очень гордятся росписью. А когда Марина проходит мимо дома, жители с ней здороваются, и она чувствует себя «микрозвездой района».
Как рассказал НГС Иван Ягода, эскиз и идея были Марины.
— Я помогал в техническом плане — презентации, договоренности, водил автовышку, снимал контент, заливал крупные пятна, не забывал кофе иногда и ребенка поддерживал. Но по времени 50/50 загрузка была. Там много заливать пришлось, — поделился Иван.
В Новосибирске в 2020 году на улице Фабричной, 27 в лофт-квартале «Мельница» художница Марина Ягода нарисовала образ Давида — знаменитой статуи работы Микеланджело.