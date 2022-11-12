Злой рок преследует «Ласковый май»: музыканты культовой группы, которых уже нет в живых
За 20 лет погибли два десятка людей, приложивших руку к популярному коллективу
7 ноября 2022 года ушел из жизни основатель и первый руководитель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. За месяц до него скончался клавишник группы Михаил Афанасьев. А летом страну потрясла новость о том, что больше нет Юры Шатунова. За 20 лет из жизни ушли 18 человек, так или иначе связанных с «Ласковым маем». Кто-то попал в аварию, у кого-то были проблемы со здоровьем, а кто-то не вышел живым из пьяной драки.
Игорь Игошин
Так же, как и Юрий Шатунов, ударник и клавишник «Ласкового мая» Игорь Игошин родился в Акбулаке и воспитывался в том же детском доме. После его перевели в оренбургский интернат
В январе
В
Следствию удалось установить, что Игошин погиб в результате несчастного случая: барабанщик потерял равновесие и выпал из окна.
Михаил Сухомлинов
Сухомлинов присоединился к «Ласковому маю» после переезда группы в Москву, а чтобы вплотную заниматься музыкой, бросил школу. В одном из составов-клонов Михаил дублировал Шатунова на сцене, выступая под его фонограмму.
После того, как группа распалась, музыкант решил завязать с творческой деятельностью и податься в бизнес. На этом поприще он успел достичь неплохих результатов, но в
В тот трагический день Сухомлинов отдыхал в компании Юрия Шатунова. Певец вспоминал, что они успели попрощаться с Михаилом, после чего друг отправился домой. На выходе из подъезда Сухомлинова застрелили из проезжавшей мимо машины. По словам Шатунова, в деле могли быть замешаны криминальные структуры. А вот Андрей Разин считает, что стреляли в Шатунова.
— Миша и Юра Шатунов выходили из квартиры, когда на них напал сумасшедший фанат, желающий расправиться с солистом группы. Но Юра не пострадал, а Миша был убит, — делился продюсер в социальных сетях. — Преступник найден. Он до сих пор находится в психиатрической больнице. Я с ним встречался, разговаривал, но трагедия, которая унесла жизнь Миши, по сегодняшний день остается кровоточащей раной всей группы «Ласковый май».
Юрий Барабаш
Юрия Барабаша многие знают как Петлюру. Такое прозвище (Юра-Петлюра) ему дали еще в подростковом возрасте за хулиганские наклонности. Специального образования у него не было, играть на гитаре учился самостоятельно. Зато голос был очень похож на голос Шатунова. Когда Андрей Разин услышал одну из первых записей Барабаша, незамедлительно пригласил его в свою студию для одаренных детей.
Но роман Барабаша с «Ласковым маем» оказался недолгим. В 1992 году он всего несколько месяцев продержался в группе под псевдонимом Юра Орлов, после чего окончательно превратился в Петлюру, ушел от Разина и занялся сольным творчеством.
К 1996 году Юрий выпустил уже несколько альбомов и вовсю гастролировал по стране. Казалось, впереди только успех. Но в ночь с 27 на 28 сентября 1996 года Петлюра разбился в ДТП. Обстоятельства трагедии неизвестны. По официальной версии, в момент автокатастрофы музыкант сел за руль и не справился с управлением. Родные и близкие эту версию отрицают, потому что у Юрия не было ни своего автомобиля, ни опыта вождения. Эта история так и не распутана.
Арвид Юргайтис
В «Ласковом мае» Арвид находился на позиции клавишника. Большую популярность музыкант не обрел, поэтому и после развала группы его карьера развивалась с трудом. На фоне этого кризиса у Юргайтиса возникли проблемы с алкоголем. В какой-то момент он и вовсе выпал из музыкальной «тусовки», вернуться в которую уже не смог.
Поклонники быстро забыли Арвида и вспомнили про него лишь в связи с жуткой трагедией. 1 июня 2005 года музыкант отдыхал на своей даче под Москвой. Поздно вечером он заснул с непотушенной сигаретой, что спровоцировало пожар. Придя в себя, Юргайтис начал спасать имущество, вынося его из огня. Когда артист попытался вытащить телевизор «Горизонт», тот взорвался у него в руках. Из-за полученных травм Арвид уже не мог покинуть горящее помещение. В итоге звезда
Влада Московская
Кто-то, может быть, с удивлением для себя узнает, что в «Ласковом мае» числились девушки. Одна из них — Влада Московская. Поначалу она была костюмером и гримером Андрея Разина, но позже продюсер позвал ее в группу и поставил на клавиши. Стройная, харизматичная и темпераментная девушка моментально приковала к себе внимание и вскоре стала солисткой. А в 1991 году ушла в сольное плавание.
Первое время сольная карьера большого успеха Владе не приносила. Даже после выхода первого альбома. Но в 1992 году, после выхода песни «Белая фата», быстро ставшей хитом, все изменилось.
После «Белой фаты» Московская выпустила второй альбом, который фанаты раскупили за считанные дни. Песни Влады звучали из каждого утюга, на каждой дискотеке, свадьбах, праздниках. Во многом такому успеху Влада была обязана своему мужу, продюсеру Владимиру Хозяенко. Но из-за разногласий с ним ее карьера закончилась так же стремительно, как и пришла популярность «Белой фаты». Они просто не сошлись во мнениях по поводу дальнейшего творческого развития, а закончилось все разводом в 1993 году. Третий альбом Влады популярности не получил, а потом и ее карьера сошла на нет. В 1996 году она ушла со сцены, потому что была никому не интересна. Это решение далось ей нелегко. Девушка тяжело переживала забвение, у нее появились проблемы с сердцем, и в 2006 году, в возрасте 39 лет, Влада ушла из жизни.
Юрий Гуров
Гуров родился в июне 1971 года в селе Привольное Ставропольского края. В юности играл в местном ВИА «Альтаир», где его услышал Разин. Так Юрий стал одним из первых солистов «Ласкового мая» и продержался в группе пять лет.
После распада группы в 1993 году музыкант вернулся на родину, жил с матерью и занялся предпринимательством. С тех пор в прессе имя Гурова не мелькало. До 2012 года.
25 августа 2012 года Юрий Гуров погиб в автокатастрофе. Как выяснилось,
У Юрия Гурова остались жена и две дочери — пятнадцати и двух лет.
Александр Прико
2 сентября 2020 года стало известно о том, что в Санкт-Петербурге в возрасте 46 лет ушел из жизни экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико. Об этом у себя в блоге написал Юрий Шатунов.
— От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю, — написал тогда Шатунов.
Два месяца до смерти Александр провел в борьбе с онкологией, а в августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с характерными симптомами COVID-19, однако анализы показали отрицательный результат.
Супруга музыканта Елена рассказала, что из-за рака Прико регулярно откачивали жидкость из легких. Точный диагноз ему так и не поставили. Он умер в реанимации Покровской больницы Петербурга.
Прико учился в той же школе-интернате, что и основатели коллектива Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов. В группу он пришел в 1989 году, играл на клавишах и исполнял сольные партии, но вскоре покинул коллектив и стал солистом группы «Мама».
Алексей Мускатин
Вы не найдете имя Алексея Мускатина ни на сайте «Ласкового мая», ни на странице группы в «Википедии». Самые преданные фанаты разведут руками, если спросить, какую роль этот человек сыграл в создании легендарного коллектива. А Мускатин создал образ Юрия Шатунова, сделал «Ласковый май» таким, каким все его запомнили.
В конце восьмидесятых он возглавлял музыкальный отдел Фрунзенского райкома ВЛКСМ. Организовывал концерты в Сочи, в том числе и выступления набирающей обороты группы «Мираж». Но однажды вместо девчонок из «Миража» приехало двое пацанов, представившихся группой «Ласковый май». Ни слуха, ни голоса, ни музыкальных инструментов, кроме маленьких клавиш, у подростков не было. Позже выяснилось, что вместо Юры Шатунова в Сочи приехал Михаил Сухомлинов с поддельным свидетельством о рождении. Выступали ребята под «фанеру». Несмотря на невзрачность и несерьезность выступления, народ тепло встретил пока не известный никому коллектив. Мускатин, естественно, разглядел в этих парнишках и в их творчестве потенциал.
Вскоре Мускатин познакомился с Шатуновым лично. «Щуплый, забитый мальчик» в лохмотьях; не было сомнений: перед ним — будущая легенда поп-индустрии. Он официально перевел его из Оренбурга в столичный детдом, помог группе получить права на гастроли, как рассказывал сам Разин. Эти гастроли и принесли настоящую славу коллективу. За свою работу по продвижению группы Мускатин не получил ни копейки — организовывал он это всё в рамках райкома ВЛКСМ и, как говорится, за идею. С Разиным и Шатуновым они работали немного, их пути скоро разошлись, но они сохраняли теплые отношения друг с другом.
Ни заслуженных миллионов, ни мировой славы, в отличие от Разина, Мускатин не получил. Он умер 24 июня 2021 года, борясь со страшной опухолью — амелобластомой. Деньги на лечение Мускатина, 1,5 миллиона рублей, ему собирали коллеги и подопечные артисты. Потом так же собирали деньги на его похороны.
Юрий Шатунов
С Юрием Шатуновым вся страна прощалась три дня. Кумира миллионов не стало 23 июня 2022 года. Певцу, который умер от инфаркта, было 48 лет. При этом, по словам друзей артиста, он практически никогда не жаловался на самочувствие. Музыкант постоянно строил планы и с оптимизмом рассуждал о будущем.
— Юра никогда не жаловался на здоровье, на сердце, не было у него никаких с этим проблем, — рассказал изданию «СтарХит» директор музыканта Аркадий Кудряшов. — В компании друзей ему внезапно стало плохо, прошептал: «Что-то запекло в груди». Те немедленно отреагировали, стали звонить врачам, повезли в больницу.
В последние годы о жизни Юрия Шатунова было почти ничего не известно. Долгое время певец жил в Германии, продолжая зарабатывать на своем творчестве. По словам продюсера Андрея Разина, Шатунов давал частные концерты — несколько десятков в год и за очень большие деньги.
В памяти поклонников творчества Юрий навсегда останется тем озорным мальчишкой, по которому сходили с ума девчонки на школьных дискотеках, а под его песни еще много лет будут танцевать романтики из постсоветского пространства.
Михаил Афанасьев
10 октября 2022 года Андрей Разин сообщил о смерти клавишника Михаила Афанасьева. Музыкант скончался в Нижнем Новгороде.
— Миша бессменно работал в группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек, — рассказал «СтарХиту» Разин. — Приношу искренние соболезнования от своей семьи и от всех ребят из «Ласкового мая», включая Андрея Гурова. Андрей пришел в группу в 11 лет, и Миша практически стал его шефом.
В составе «Ласкового мая» Афанасьев дал более двух тысяч концертов.
Сергей Кузнецов
Один из создателей «Ласкового мая» и автор многих хитов (в том числе песен «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь») Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в своей квартире в Оренбурге. По предварительным данным, у него оторвался тромб, и врачи не сумели спасти музыканта, лишь констатировали смерть.
В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» коллеги и друзья Сергея рассказали, что здоровье композитора серьезно подкосила смерть Шатунова. После нее он попросту не видел смысла дальнейшего существования.
Также они признались, что Кузнецов серьезно переживал по поводу скандального суда с Андреем Разиным. Продюсер, по мнению композитора, незаконно переписал на себя творческое наследие группы.
Пышных концертов Сергей Кузнецов не любил, но за пару дней до смерти устроил в родном Оренбурге творческий вечер в память о Юрии Шатунове, как будто предчувствуя свой уход.