Злой рок преследует «Ласковый май»: музыканты культовой группы, которых уже нет в живых

В январе 1989-го вместе с остальными участниками оренбургского состава переехал в Москву, но уже через три месяца ушел из «Ласкового мая» вместе с Сергеем Кузнецовым в его новую группу «Мама».



В 1991-м Игошин ушел в армию, а в феврале 1992-го получил отпуск. В ночь своей гибели, с 29 февраля на 1 марта, он гулял на свадьбе у друзей. Там, по словам очевидцев, у нетрезвого музыканта случился конфликт с одним из гостей. Драку вовремя остановили, а Игоря увезли домой. Казалось бы, опасность миновала, но уже вскоре кумира фанатов обнаружили мертвым на козырьке подъезда.

