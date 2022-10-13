Супруга челябинского губернатора приехала в Новосибирск — чем известна красотка и как она выглядит

— В деятельности Фонда нам важно получать новые знания, обмениваться опытом, чтобы реализовывать в Челябинской области только самые лучшие и эффективные практики. Именно поэтому, помимо основной программы форума, мы посетили несколько пространств для подростков и молодежи, — цитируют Ирину Текслер в фонде.

«Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», по данным «Контур.Фокуса», был создан 3 декабря 2020 года, зарегистрирован в Челябинске. Ирина Текслер перестала быть учредителем фонда 15 декабря 2021 года. Чистая прибыль компании за 2021 год — 199 тысяч рублей.

