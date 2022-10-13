Супруга челябинского губернатора приехала в Новосибирск — чем известна красотка и как она выглядит
Ирина Текслер побывала в городе 12 октября
В Новосибирске побывала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, она — создательница челябинского «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020».
Вместе с директором фонда Вероникой Ливончик Текслер приняла участие в форуме «Подростки 360», который проходит в Новосибирске 12 и 13 октября. Он посвящен вопросам создания сети подростковых центров в субъектах Российской Федерации.
— В деятельности Фонда нам важно получать новые знания, обмениваться опытом, чтобы реализовывать в Челябинской области только самые лучшие и эффективные практики. Именно поэтому, помимо основной программы форума, мы посетили несколько пространств для подростков и молодежи, — цитируют Ирину Текслер в фонде.
«Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», по данным «Контур.Фокуса», был создан 3 декабря 2020 года, зарегистрирован в Челябинске. Ирина Текслер перестала быть учредителем фонда 15 декабря 2021 года. Чистая прибыль компании за 2021 год — 199 тысяч рублей.
Как рассказала Екатерина Попова, координатор форума в Новосибирске, Ирина Текслер была на форуме вчера, 12 октября.
Ирина Текслер до того, как ее муж стал главой Челябинской области, активно занималась предпринимательством, давала интервью и, как пишут наши коллеги из 74.RU, пользовалась свой эффектностью. В прошлом Ирина Текслер участвовала в конкурсах красоты и даже завоевала титул вице-миссис Москвы.
Ирина Текслер имеет медицинское образование, высшее экономическое и психологическое. В норильском прошлом она была корреспондентом и ведущей новостей на «Канале-7», а затем ушла в бизнес. Бизнес, которым владеет Ирина Текслер, — это спортивный клуб «Тонус клуб», расположенный на Арбате.
В 2020 году Ирина Текслер учредила «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», в котором работает бесплатно. Председатель правления Сбербанка Герман Греф 7 сентября посетил Новосибирск в рамках некой рабочей поездки.