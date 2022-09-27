Режиссер Андрей Звягинцев покинул Оскаровский комитет после отказа России выдвигать фильмы на «Оскар»
Комитет также покинули его председатель Павел Чухрай и режиссер Николай Досталь
Известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев покинул Российский оскаровский комитет после того, как Киноакадемия России не стала выдвигать фильмы на следующую премию «Оскар».
— Ряд членов Российского оскаровского комитета приняли решение покинуть его, среди них Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Сергей Сельянов, Владимир Котт, — сообщил «Интерфаксу» режиссер Павел Чухрай.
Накануне президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии «Оскар».
В прошлом году Российский оскаровский комитет выдвинул от страны фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», однако он не вошел в шорт-лист премии.
Ранее уроженец Новосибирска кинорежиссер Андрей Звягинцев рассказал, как в 2021 году перенес вакцинацию от коронавируса и последовавшую за этим тяжелую болезнь.