Автор песен «Ласкового мая»: «Мне — 18 миллионов, а вдове Шатунова — все хиты, которые пел Юра»
Создатель знаменитых хитов Сергей Кузнецов передал права на композиции безутешной Светлане, чтобы их снова не забрали в суде
1 августа исполнится 40 дней, как Юрий Шатунов умер от инфаркта в 48 лет. Поклонники каждый день несут белые розы к его могиле на столичном Троекуровском кладбище, а родные понемногу приходят в себя. Им еще предстоит научиться жить без мужа и папы. И не просто жить, а продолжить отстаивать права на наследие Юры Шатунова — хиты «Ласкового мая». То, что песни у семьи Шатунова снова попытаются отнять, уверен продюсер певца Аркадий Кудряшов, в этом не сомневается автор музыки и текста хитов Сергей Кузнецов. Ведь многолетний бой в судах шел не только за справедливость, но и за большие деньги.
«И только ей доверяю я»
— Сергей Борисович, примите наши соболезнования, Юра Шатунов был вашим воспитанником, близким человеком. А в последние годы вы вместе боролись в судах за права на хиты «Ласкового мая».
— Жалко, что Юра только несколько дней успел порадоваться нашей победе. Вот оно как бывает… Но он ушел зная, что теперь справедливость восстановлена — «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и другие мои песни принадлежат ему. Я передал исключительные права на них Юре еще в 2019 году, а вот в нынешнем июне Ставропольский краевой суд это подтвердил.
— А до этого?
— А до этого их у меня забрали обманом. Юра знал, что я никакого договора о передаче прав на мои песни для «Ласкового мая» с продюсером группы Андреем Разиным в 1990 году не подписывал.
— А почему же суды вставали на сторону Разина?
— Он умеет всё повернуть в свою пользу, умеет выжидать. В суд он этот договор, якобы со мной, отнес в 2005 году, оформил все права на песни на себя, а объявил об этом только в 2009-м, когда срок обжаловать решение истек. Так я остался без песен. Да и Юра тоже.
— Разин говорит, что за это он выплатил Юре $10 миллионов.
— Эти деньги Шатунов заработал бесконечными концертами, и это лишь крошечная часть тех миллионов, которые наварил Разин на «Ласковом мае». У Юры, помимо гонораров за выступления, должны были быть права на исполнение песен, но они тоже оказались у Разина. Он обманул нас обоих.
— Почему же суд встал на вашу сторону только сейчас, а раньше не признавал вашу правоту?
— Юра наконец-то смог найти толковых юристов. Они доказали самое главное — моя подпись на договоре поддельная. Оригинал договора о передаче прав на песни Андрей Разин давно никому не показывает — говорит, что утерян. Показывает подписанные мною копии. Так вот, экспертиза показала, что мои подписи на двух копиях идентичные. А этого быть не может — не в состоянии человек совершенно одинаково расписаться два раза. Значит — подделка! Эксперты это назвали «копирование на просвет»: приложили на стекло с подсветкой бумагу с моей подписью, на нее сверху договоры и обвели. Поэтому никакой Разин не владелец песен. А так как песни я передал Юре Шатунову, то все исключительные права принадлежат только ему, что подтвердил суд. Вернее, принадлежали…
— Юре права на песни, а вам что? Ведь это вы их сочинили?
— А мне 18 миллионов рублей компенсации за то, что все эти годы не получал авторские отчисления. Такую сумму насчитали специалисты РАО (Российское авторское общество — организация, следящая за соблюдением прав создателей произведений и выплачивающая гонорары за их публичное использование. — Прим. ред.).
— Но Андрей Разин уже заявил, что будет оспаривать решение суда и доказывать свои права на песни «Ласкового мая».
— Пусть попытается. Юры теперь с нами нет, но есть его жена Светлана. Она, во-первых, наследница, а во-вторых, чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым.
— Если не секрет, сколько за это заплатила вам Светлана?
— Ничего не заплатила. Светлана пообещала, что будет мне помогать.
— И вы ей верите?
— Я ей полностью доверяю. Она, как и Юра, меня не предаст.
«Песни могут быть дороже домов в Германии и Сочи»
— Да, у Андрея Разина есть право оспорить решение Ставропольского краевого суда по передаче исключительных прав на песни «Ласкового мая» Юрию Шатунову, но судиться он будет уже не с певцом, а с его наследниками, — говорит юрист, специалист по авторскому праву Андрей Макаров. — Наследниками первой очереди являются вдова Светлана и дети: 16-летний Дэнис и 9-летняя Эстелла. Им переходят права на песни вместе с другим наследством: денежными счетами, домом в Германии, двухэтажным домом в поселке Барановка под Сочи, однокомнатной квартирой в Москве.
— Права на песни — это большие деньги?
— Точную сумму назвать сложно, ведь всё индивидуально. Вот недавно я продавал право на использование песен в сериале ТНТ. Одна композиция ушла за 110 тысяч рублей, а другая, находящаяся в чартах на тех же позициях, — только за 50 тысяч рублей. Специалисты РАО обладают технологией, по которой рассчитывают гонорары на использование песен, в зависимости от их популярности, размеров концертных залов, где их собираются исполнять и так далее.
— Андрей Разин заявлял, что, когда он обладали правами на песни «Ласкового мая», они приносили ему 5 миллионов рублей в месяц. Это реальная сумма?
— Вполне возможно: песен больше 20-ти, они популярные, так что могут приносить такие суммы.
— А как долго наследники Юры Шатунова могут «кормиться» за счет «Ласкового мая»?
— После смерти певца его наследники могут получать отчисления за авторское право в течение 70 лет, и за исполнение, то есть смежное право, в течение 50 лет. То есть, до старости. Но только в том случае, если суд окончательно оставит за ними права на песни.
То, что судиться придется по-новой, уверен и директор Юрия Шатунова Аркадий Кузнецов. Пока вдова и дети не вступят в наследство, права на песни заморожены. Поэтому пока невозможно даже провести концерт памяти Юры Шатунова. А, когда истечет полугодовой срок и наследники вступят в права, их, скорее всего, ожидают новые суды.
— Да, нам осталось досудиться. Нужно до конца довести это дело, — рассказал Аркадий Кузнецов.
Грузите миллионы мешками!
Ежемесячные авторские отчисления в 5 миллионов рублей, которые приносили Андрею Разину права на песни «Ласкового мая», — это большие деньги. И странно, что в 2006 году он продал эти права. Но эти суммы не идут ни в какое сравнение с денежным дождем, который чуть не утопил продюсера первой подростковой группы в СССР. Сведения о том, какие суммы зарабатывали 12 составов группы «Ласковый май», одновременно колесившие с концертами по огромной стране, для истории оставил председатель КГБ СССР Владимир Крючков. В докладной записке за его подписью на имя Михаила Горбачева говорится, что коллективы «Ласкового мая» в среднем зарабатывают по 6 тысяч 721 рубль в день! Сумма немыслимая по тем временам.
Андрей Разин признавался, что деньги — полновесные советские рубли, он хранил в мешках из-под сахара, и они занимали несколько комнат. А большую часть ему пришлось сжечь в старом доме под Рязанью, чтобы не попасть под расстрельную статью за «хищение государственного имущества в особо крупном размере».