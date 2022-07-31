Автор песен «Ласкового мая»: «Мне — 18 миллионов, а вдове Шатунова — все хиты, которые пел Юра»

— Права на песни — это большие деньги?



— Точную сумму назвать сложно, ведь всё индивидуально. Вот недавно я продавал право на использование песен в сериале ТНТ. Одна композиция ушла за 110 тысяч рублей, а другая, находящаяся в чартах на тех же позициях, — только за 50 тысяч рублей. Специалисты РАО обладают технологией, по которой рассчитывают гонорары на использование песен, в зависимости от их популярности, размеров концертных залов, где их собираются исполнять и так далее.

— Андрей Разин заявлял, что, когда он обладали правами на песни «Ласкового мая», они приносили ему 5 миллионов рублей в месяц. Это реальная сумма?

— Вполне возможно: песен больше 20-ти, они популярные, так что могут приносить такие суммы.

— А как долго наследники Юры Шатунова могут «кормиться» за счет «Ласкового мая»?

— После смерти певца его наследники могут получать отчисления за авторское право в течение 70 лет, и за исполнение, то есть смежное право, в течение 50 лет. То есть, до старости. Но только в том случае, если суд окончательно оставит за ними права на песни.

