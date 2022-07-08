Не верь ему, Салли: реальная история девочки из романа Набокова «Лолита» — правда оказалась хуже вымысла

Сюжет романа Владимира Набокова «Лолита» и сегодня представляется кому-то диким и нереальным. Но жизнь показывает нам, что часто даже самому дерзкому авторскому вымыслу далеко до событий, которые происходят в реальности. Наши коллеги из Marie Claire вспомнили историю Салли Хорнер, именно она во многом повлияла на создание знаменитого произведения.
Даже если вы далеки от увлечения литературой, наверняка слышали о романе Владимира Набокова «Лолита» и представляете себе, о чём он. Мало кто из литераторов рискнул поднимать запретную тему о влечении мужчины к совсем юной девушке. После выхода этого произведения имя Лолита стало нарицательным.
В 1948 году — за семь лет до выхода романа Набокова «Лолита» — 11-летняя Салли Хорнер была похищена мужчиной, который удерживал ее на протяжении двух лет. Считается, что именно похищение Хорнер сделало ее прототипом героини «Лолиты» Владимира Набокова. Роман написан от лица мужчины средних лет по имени Гумберт Гумберт, который рассказывает историю собственной одержимости 12-летней девочкой Долорес Хейз (Лолиты) и их отношений. В романе героине всё же удается сбежать от мужчины. Снова они увидятся только спустя годы, когда беременная Долорес напишет Гумберту письмо с просьбой о финансовой помощи.
Если присмотреться, станет понятно, что у историй этих двух девочек много общего. Салли и Долорес были практически ровесницами, обе выросли без отцов. Известно, что Набоков хранил многочисленные газетные вырезки, посвященные ходу расследования похищения Салли. У сторонников этой теории есть еще одно неопровержимое доказательство своей правоты, которое содержится на страницах самого романа. «Сделал ли я с Долли то же самое, что и Фрэнк Ласалль, 50-летний механик, сделал с Салли Хорнер в 1948 году?» — произносит Гумберт. И в этот момент параллель сюжета с реальной историей становится очевидной.
Дело на пять центов
Девочку из этой жуткой истории на самом деле звали Флоренс, но с ранних лет за ней закрепилось имя Салли. Росла она в неполной семье, где проблем и так хватало. Ее отец умер, а мать-портниха Элла круглыми сутками шила, чтобы прокормить себя и младшую дочь. Была у Салли и старшая сестра Сьюзан, в то время она ждала ребенка и готовилась выйти замуж.
Всё началась весной 1948 года в городке Камден в штате Нью-Джерси. 10-летняя Хорнер попыталась украсть в магазине блокнот за пять центов — эта кража должна была стать для нее «входным билетом» в круг «крутых» одноклассниц, куда ей очень хотелось попасть. 50-летний механик Фрэнк Ласалль, который уже был осужден за изнасилование, увидел это, поймал ее на выходе из магазина и сказал, что он агент ФБР. Ласалль предложил 10-летней Хорнер «сотрудничество», которое могло бы смягчить наказание. Главное — никому ничего не рассказывать об их сговоре и быть готовой в любой момент послужить государству. Девочка думала, что легко отделалась после инцидента с кражей, даже не подозревая, что последует после.
Фрэнк выследил, где живет девочка, и стал собирать информацию о ней. Через несколько недель Салли возле школы столкнулась с тем самым мужчиной, представившимся агентом ФБР. Он сказал, что его зовут Фрэнк Ласалль и ей все-таки придется поехать с ним в Атлантик-Сити для допроса. Мужчина пригрозил, что если девочка откажется, правительство отправит ее в исправительную школу. Салли, не желая огорчать свою мать, сказала ей, что отправится к морю вместе с одноклассником и его отцом. Элла была так вымотана работой, что даже обрадовалась, что дочь уедет. Преступник даже позвонил домой Хорнерам и поговорил с Эллой, матерью Салли. Потом она вспомнит, что галантный мужчина настаивал, что в апартаментах слишком много места для его семьи и они будут рады, если Салли составит им компанию.
Конечно, сейчас бы никто не отпустил так своего ребенка. Да и родителей одноклассников многие знают лично. Сама Элла позже вспомнит, что главным мотивом для нее было то, что она не могла оплатить такой отдых, а побаловать младшую дочь ей очень хотелось.
До преступления Ласалль уже был женат. Мужчина познакомился с 17-летней Дороти Дэйр, когда она была еще школьницей. Она отвечала на его внимание, так как хотела поскорее сбежать из дома отца. Влюбленные уехали вместе, а отец девушки заявил о похищении в полицию, но когда странную пару задержали — они предъявили свидетельство о браке и остались на свободе. На тот момент у них уже был общий ребенок. Семейная жизнь не сложилась. Дороти даже подавала в суд на своего супруга.
Поездка, длиною в два года
14 июня 1948 года Фрэнк Ласалль и Салли Хорнер остановились в отеле на побережье недалеко от пляжа, представившись отцом и дочерью. Девочка звонила матери и писала письма. Так прошло шесть недель, и в конце июля в своем последнем письме Салли сообщила, что перебирается всё с той же самой семьей в Балтимор. Конечно, Элла насторожилась. Заканчивалось письмо дочери и вовсе странно: «Больше ничего не хочу писать».
Элла Хорнер, наконец, забила тревогу и пошла в полицию. Патруль отправился по адресу, который был указан на конверте. Хозяева провели полицейских в комнату, где жила девочка, похожая по описанию на Салли. В комнате валялись вещи, видно было, что жилище покидали в спешке, а на столе лежало фото, явно сделанное во время «отпуска».
Похититель переехал с Салли в Балтимор, штат Мэриленд. Именно тогда, в Балтиморе, как расскажет позже Салли, Фрэнк начал ее насиловать. Соседям он врал о несчастном отце-одиночке, который забрал дочь у развратной жены, рядом с которой ребенок научится плохому. Согласно статье «Washington Post» того времени, девочка и сама притворялась его дочерью, всё еще опасаясь возмездия за кражу.
Когда мужчина жил с похищенной Салли в трейлерном парке в Далласе, их соседка Рут Джениш стала замечать странности в общении Ласалля и его «дочери». Она попыталась поговорить с Салли, но девочка боялась и молчала. Тогда женщина поняла, что ее подозрения не беспочвенны.
Джениш и ее муж переехали в Сан-Хосе, штат Калифорния, и женщина написала письмо Ласаллю, якобы по-дружески рекомендуя ему с дочерью тоже переехать, так как там много рабочих мест. В марте 1950 года похититель и его жертва перебираются в Сан-Хосе. Оставив девочку в трейлере одну, Ласалль едет на машине в город в поисках работы. В это же время Джениш приходит к Салли и узнает реальную версию событий. Она предлагает девочке позвонить домой. Мама Салли не берет трубку, тогда девочка решает позвонить сестре Сьюзен, которая тут же связывается с ФБР. Властям удается спасти Салли до того, как ее похититель возвращается из города.
Разбитая жизнь
Когда Салли спасли — она провела в плену почти 2 года. На суде Ласалль продолжал утверждать, что не совершал преступлений и Салли — его настоящая дочь. Тогда заявление пришлось сделать самой девочке.
— Мой настоящий папа умер, когда мне было шесть лет, и я помню, как он выглядит, — сказала Салли. — Я впервые увидела этого мужчину в том магазинчике. После этих слов Ласалль признал вину. Он был приговорен к 35 годам лишения свободы. В возрасте 70 лет он умер в тюрьме.
Салли было всего 15 лет, когда она погибла в автомобильной аварии — машина, в которой ехала девушка, врезалась в заднюю часть припаркованного грузовика. Во время похорон на имя матери девочки пришли цветы. Их отправил Фрэнк Ласалль.
О разбитой жизни Салли Хорнер написано несколько биографических романов, читать которые особенно тяжело в наше время, когда насильники и абьюзеры получают по заслугам, а их жертвы имеют поддержку общества, не говоря о психологической помощи. В те времена Салли Хорнер вынуждена была справляться с посттравматическим синдромом сама. Пресса в большинстве статей раскрыла ее реальное имя, девочка постоянно подвергалась насмешкам со стороны сверстников, а репортеры преследовали ее несколько лет буквально по пятам. Салли не приходилось рассчитывать на простое человеческое участие и она просто хотела убежать от боли. И убежала как могла.
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