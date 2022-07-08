Не верь ему, Салли: реальная история девочки из романа Набокова «Лолита» — правда оказалась хуже вымысла

Поездка, длиною в два года

14 июня 1948 года Фрэнк Ласалль и Салли Хорнер остановились в отеле на побережье недалеко от пляжа, представившись отцом и дочерью. Девочка звонила матери и писала письма. Так прошло шесть недель, и в конце июля в своем последнем письме Салли сообщила, что перебирается всё с той же самой семьей в Балтимор. Конечно, Элла насторожилась. Заканчивалось письмо дочери и вовсе странно: «Больше ничего не хочу писать».

Элла Хорнер, наконец, забила тревогу и пошла в полицию. Патруль отправился по адресу, который был указан на конверте. Хозяева провели полицейских в комнату, где жила девочка, похожая по описанию на Салли. В комнате валялись вещи, видно было, что жилище покидали в спешке, а на столе лежало фото, явно сделанное во время «отпуска».