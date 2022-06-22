Памятник самолету Ан-2 установили в сквере авиаконструктора Антонова в Новосибирске
Первый прототип Ан-2 был создан в Новосибирске, когда здесь располагалась конструкторское бюро Антонова
В сквере «Авиаконструктора Антонова» на ул. 25 лет Октября и ул. Авиастроителей 22 июня появился макет легендарного самолета Ан-2. Его главным конструктором, собственно, и был Олег Антонов.
— 31 августа 1947 года первый самолет СХ-1 (прототип Ан-2) взлетел с нашего аэродрома. В годы войны и по 1947 год здесь располагалось ОКБ Антонова, позже оно переехало в Киев. Так что у нас был создан первый прототип Ан-2, но серийного производства на нашем заводе запущено не было, — сообщили НГС в авиационном заводе имени Чкалова.
Ан-2 используется в сельском хозяйстве и пассажирских перевозках. Он производился в Польше и производится в Корейской Народной Республике. Также Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса, это единственный самолет, который выпускается более 60 лет.
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