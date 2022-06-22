СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 54.71
eur 57.46
Тема дняПочему курс доллара обвалился ниже 55 рублей
Все новости
Все новости

Памятник самолету Ан-2 установили в сквере авиаконструктора Антонова в Новосибирске

Первый прототип Ан-2 был создан в Новосибирске, когда здесь располагалась конструкторское бюро Антонова

828
Прототип самолета был разработан и выпущен в Новосибирске, но серийного производства Ан-2 здесь не случилось

Прототип самолета был разработан и выпущен в Новосибирске, но серийного производства Ан-2 здесь не случилось

Поделиться

В сквере «Авиаконструктора Антонова» на ул. 25 лет Октября и ул. Авиастроителей 22 июня появился макет легендарного самолета Ан-2. Его главным конструктором, собственно, и был Олег Антонов.

— 31 августа 1947 года первый самолет СХ-1 (прототип Ан-2) взлетел с нашего аэродрома. В годы войны и по 1947 год здесь располагалось ОКБ Антонова, позже оно переехало в Киев. Так что у нас был создан первый прототип Ан-2, но серийного производства на нашем заводе запущено не было, — сообщили НГС в авиационном заводе имени Чкалова.

Самолет Ан-2 выпускается в ряде других стран

Самолет Ан-2 выпускается в ряде других стран

Поделиться

Ан-2 используется в сельском хозяйстве и пассажирских перевозках. Он производился в Польше и производится в Корейской Народной Республике. Также Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса, это единственный самолет, который выпускается более 60 лет.

Сегодня в Якутии разбился самолет с пятью людьми на борту. Это уже второе ЧП с самолетами в регионе за два дня.

По теме

Ан-2памятникисамолет
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2