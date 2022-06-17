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Выставка с карикатурами на нацистов развернулась в Заксобрании НСО — она поедет по городам региона

Автор рисунков — новосибирский художник Григорий Ликман

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Выставка расположилась в холле заксобрания

Выставка расположилась в холле заксобрания

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В Законодательном собрании Новосибирской области открылась выставка работ известного новосибирского художника Григория Ликмана «С полной нагрузкой».

Вся экспозиция состоит из двух частей: ранние акварельные и графические работы художника плюс карикатуры 1930-х годов про империалистов и приход к власти в Германии Гитлера с нацистами. В Заксобрании Новосибирской области представлено только 49 работ, по региону повезут около сотни картин.

Художник Григорий Ликман жил в Новосибирске с 1926 до 1991 года. С 1925 по 1933 год он работал в редакциях славгородской газеты «Степная правда» и новосибирских изданиях «Красноармейская звезда», «Сибирь на страже», «Советская Сибирь», «Настоящее». Значительное количество политических карикатур создал в 1930-е годы, писал также и картины. Популяризатором творчества Ликмана стал коллекционер Григорий Гапонов, который собрал большую коллекцию работ и издал альбом политических карикатур новосибирского художника.

Открытие выставки в Новосибирске: директор парка «Россия — моя история» Алексей Пронин, председатель заксобрания Андрей Шимкив и бизнесмен Андрей Ковалёв (слева направо)

Открытие выставки в Новосибирске: директор парка «Россия — моя история» Алексей Пронин, председатель заксобрания Андрей Шимкив и бизнесмен Андрей Ковалёв (слева направо)

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Выставка «С полной нагрузкой» создана как передвижная

Выставка «С полной нагрузкой» создана как передвижная

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Организовали передвижную экспозицию бизнесмен Андрей Ковалёв, который приобрел у Гапонова коллекцию работ Ликмана, и исторический парк «Россия — моя история», которому Ковалёв подарил подборку политических карикатур.

Публикуем несколько снимков карикатур, выставленных в холле заксобрания.

Передвижная выставка работ Ликмана отправится по области и региону осенью 2022 года

Передвижная выставка работ Ликмана отправится по области и региону осенью 2022 года

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— Ликман, по сути, всю Сибирь проехал: у него есть работы и с Томском, и с Челябинском, есть и Кемерово, и Алтайский край… В Томский областной музей в 2021 году я подарил сто работ Ликмана: именно томского периода — с 1922 по 1926 год. Сорок девять предметов — документы и другое — передал в Новосибирский краеведческий музей. Этой весной подарил карикатуры в музей «Россия — моя история», — рассказал корреспонденту НГС бизнесмен Андрей Ковалёв, работающий в сфере строительства и аренды недвижимости.

Карикатура на Гитлера,1930 год

Карикатура на Гитлера,1930 год

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Как сообщил Ковалёв, в октябре-ноябре этого года организаторы рассчитывают вывезти выставку в Сузун, а дальше поехать по региону. Планируется, что экспозиция посетит Искитим, Бердск и другие районы области. Потом — Томск, Барнаул, Кемерово и так далее.

Некоторые карикатуры по-своему актуальны и сегодня

Некоторые карикатуры по-своему актуальны и сегодня

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Предполагается, что выставка будет передвигаться по городам до января 2024 года, когда Григорию Ликману исполнится 120 лет. Посещение выставки будет везде бесплатным

Предполагается, что выставка будет передвигаться по городам до января 2024 года, когда Григорию Ликману исполнится 120 лет. Посещение выставки будет везде бесплатным

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В 2018 году выставку этих же карикатур Григория Ликмана показывали в Москве в коридорах Совета федерации.

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