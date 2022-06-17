Выставка с карикатурами на нацистов развернулась в Заксобрании НСО — она поедет по городам региона
Автор рисунков — новосибирский художник Григорий Ликман
В Законодательном собрании Новосибирской области открылась выставка работ известного новосибирского художника Григория Ликмана «С полной нагрузкой».
Вся экспозиция состоит из двух частей: ранние акварельные и графические работы художника плюс карикатуры 1930-х годов про империалистов и приход к власти в Германии Гитлера с нацистами. В Заксобрании Новосибирской области представлено только 49 работ, по региону повезут около сотни картин.
Художник Григорий Ликман жил в Новосибирске с 1926 до 1991 года. С 1925 по 1933 год он работал в редакциях славгородской газеты «Степная правда» и новосибирских изданиях «Красноармейская звезда», «Сибирь на страже», «Советская Сибирь», «Настоящее». Значительное количество политических карикатур создал в 1930-е годы, писал также и картины. Популяризатором творчества Ликмана стал коллекционер Григорий Гапонов, который собрал большую коллекцию работ и издал альбом политических карикатур новосибирского художника.
Организовали передвижную экспозицию бизнесмен Андрей Ковалёв, который приобрел у Гапонова коллекцию работ Ликмана, и исторический парк «Россия — моя история», которому Ковалёв подарил подборку политических карикатур.
Публикуем несколько снимков карикатур, выставленных в холле заксобрания.
— Ликман, по сути, всю Сибирь проехал: у него есть работы и с Томском, и с Челябинском, есть и Кемерово, и Алтайский край… В Томский областной музей в 2021 году я подарил сто работ Ликмана: именно томского периода — с 1922 по 1926 год. Сорок девять предметов — документы и другое — передал в Новосибирский краеведческий музей. Этой весной подарил карикатуры в музей «Россия — моя история», — рассказал корреспонденту НГС бизнесмен Андрей Ковалёв, работающий в сфере строительства и аренды недвижимости.
Как сообщил Ковалёв, в октябре-ноябре этого года организаторы рассчитывают вывезти выставку в Сузун, а дальше поехать по региону. Планируется, что экспозиция посетит Искитим, Бердск и другие районы области. Потом — Томск, Барнаул, Кемерово и так далее.
В 2018 году выставку этих же карикатур Григория Ликмана показывали в Москве в коридорах Совета федерации.