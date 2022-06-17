Выставка с карикатурами на нацистов развернулась в Заксобрании НСО — она поедет по городам региона

— Ликман, по сути, всю Сибирь проехал: у него есть работы и с Томском, и с Челябинском, есть и Кемерово, и Алтайский край… В Томский областной музей в 2021 году я подарил сто работ Ликмана: именно томского периода — с 1922 по 1926 год. Сорок девять предметов — документы и другое — передал в Новосибирский краеведческий музей. Этой весной подарил карикатуры в музей «Россия — моя история», — рассказал корреспонденту НГС бизнесмен Андрей Ковалёв, работающий в сфере строительства и аренды недвижимости.

