В Новосибирске умер бывший главный архитектор Герман Тюленин

В Новосибирске после затяжной болезни скончался Герман Тюленин, который 1987 по 1998 годы занимал пост главного архитектора города. Он также являлся заслуженным архитектором РФ, был председателем Сибирского отделения РААСН и активно работал в составе областного и городского архитектурно-градостроительного советов.
— Мне позвонил Виктор Александрович Тимонов (главный архитектор Новосибирска с 2016 по 2019 год, - прим. ред.), и сообщил об этом. [Герман Александрович] умер после затяжной болезни. Последний месяц был в тяжелом состоянии. Ему было 88 лет, — сообщил архитектор Игорь Поповский.
Герман Александрович участвовал в проектировании Новосибирского научного центра и Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, жилых комплексов «Красная горка», «Снегири», «Родники» в Калининском районе Новосибирска. Он также был автором проектов бассейна «Нептун», санатория «Алтай» в Алтайском крае и многих других объектов.
В 1971 году его наградили медалью «За трудовую доблесть». В 1985 году за архитектуру научного центра Сибирского отделения ВАСХНИЛ Тюленину в составе авторского коллектива присудили Государственную премию СССР.
Прощание с Германом Тюлениным пройдет 1 февраля 2022 года в 14:00 на улице Кропоткина, 112.
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