В Новосибирске умер бывший главный архитектор Герман Тюленин

В Новосибирске после затяжной болезни скончался Герман Тюленин, который 1987 по 1998 годы занимал пост главного архитектора города. Он также являлся заслуженным архитектором РФ, был председателем Сибирского отделения РААСН и активно работал в составе областного и городского архитектурно-градостроительного советов.

— Мне позвонил Виктор Александрович Тимонов (главный архитектор Новосибирска с 2016 по 2019 год, - прим. ред.), и сообщил об этом. [Герман Александрович] умер после затяжной болезни. Последний месяц был в тяжелом состоянии. Ему было 88 лет, — сообщил архитектор Игорь Поповский.