В Новосибирске умер бывший руководитель управления физкультуры и спорта мэрии Юрий Кабанов

В Новосибирске после продолжительной болезни умер Юрий Кабанов, который с 1994 по 2021 год возглавлял управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска. Он также является заслуженным работником физической культуры и спорта РФ, председателем Новосибирской областной организации профсоюзов работников физической культуры, спорта и туризма.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта Новосибирска, Юрий Кабанов в 1975 году окончил Куйбышевское педагогическое училище.
— Молодой преподаватель физической культуры работал в средних школах Новосибирска, а также хоккейным тренером в ДЮСШ Заельцовского района. В 1984 году Юрий Кабанов становится председателем спортивного комитета Заельцовского района, — рассказали в управлении физкультуры и спорта Новосибирска.
Юрий Кабанов в Заельцовском районе начал проводить конкурсы «Лыжня зовет», «Всей семьей на стадион», «Физкультуру в каждый цех». В них принимали участие более половины жителей района.
— С 1987 года Юрий Николаевич работал в комитете по физической культуре и спорту, сначала в должности первого заместителя, а с
Во время работы Юрия Кабанова ежегодно проводилось более 500 спортивных мероприятий, в том числе летняя и зимняя спартакиады районов Новосибирска, спортивные игры школьников. В 1997 году комитет под руководством Юрия Кабанова оказывал помощь в проведении финала Кубка мира.
— При его активном участии в Новосибирске создана сеть детско-юношеских спортивных школ, создано муниципальное учреждение «Спортивный город», основная задача которого — организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, велась реконструкция объектов спортивного назначения и строительство новых, — вспомнили в комитете спорта.
В 2005 году Юрий Кабанов получил звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Юрия Кабанова.
В Новосибирске 11 января умер 91-летний председатель межрегионального координационного совета ветеранов ЗСЖД Петр Мысик.