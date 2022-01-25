В Новосибирске умер бывший руководитель управления физкультуры и спорта мэрии Юрий Кабанов

В Новосибирске после продолжительной болезни умер Юрий Кабанов, который с 1994 по 2021 год возглавлял управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска. Он также является заслуженным работником физической культуры и спорта РФ, председателем Новосибирской областной организации профсоюзов работников физической культуры, спорта и туризма.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта Новосибирска, Юрий Кабанов в 1975 году окончил Куйбышевское педагогическое училище.

— Молодой преподаватель физической культуры работал в средних школах Новосибирска, а также хоккейным тренером в ДЮСШ Заельцовского района. В 1984 году Юрий Кабанов становится председателем спортивного комитета Заельцовского района, — рассказали в управлении физкультуры и спорта Новосибирска.