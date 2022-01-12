В Новосибирске умер почетный ветеран железнодорожного транспорта Петр Мысик

Похороны пройдут 13 января 2022 года. Прощание — в 14:00 в Похоронном доме ИМИ по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.



В четверг, 6 января, в Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин. В октябре прошлого года ему исполнилось 100 лет.