В Новосибирске умер почетный ветеран железнодорожного транспорта Петр Мысик

В Новосибирске 11 января умер 91-летний председатель межрегионального координационного совета ветеранов ЗСЖД Петр Мысик. Соболезнования семье и близким Петра Мысика выразили губернатор области и мэр города.
Петр Филиппович Мысик в 1955 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он долгое время работал в Алтайском крае и Новосибирской области. В разное время занимал посты начальника станции Новосибирск-Главный, начальника Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги, главного инженера Западно-Сибирской железной дороги. В последние годы он был председателем совета ветеранов войны и труда Западно-Сибирской железной дороги.
Почетный ветеран железнодорожного транспорта и ЗСЖД Петр Мысик отмечен многими наградами, в том числе орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Почетный железнодорожник», медалями ВДНХ СССР. Почетный гражданин города Славгород.
— Неоценим вклад Петра Филипповича Мысика в развитие Западно-Сибирской железной дороги, в развитие транспортной инфраструктуры Западной Сибири в целом. Благодаря таким людям в советские годы стало возможным прорывное освоение богатейших сырьевых земель Сибири и регионов Севера. Ушел великий труженик и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким, — выразил соболезнования губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Петр Филиппович был неравнодушным и интеллигентным человеком, переживающим за будущее нашего города и области. Его мнение всегда пользовалось авторитетом среди товарищей, руководителей РЖД и всех, кто его знал: в сложных ситуациях и спорных вопросах всегда можно было положиться на его огромный опыт и знания, его принципиальность и прямолинейность, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Похороны пройдут 13 января 2022 года. Прощание — в 14:00 в Похоронном доме ИМИ по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.
В четверг, 6 января, в Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин. В октябре прошлого года ему исполнилось 100 лет.