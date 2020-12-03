Безденежье: стало известно, сколько миллионов потерял НОВАТ из-за пандемии

В этом году из-за пандемии доходы от продажи билетов Новосибирского театра оперы и балета снизились в 5 раз по сравнению с показателями прошлого года. В данный момент их объем за 2020 год составляет 15 миллионов рублей — в прошлом году НОВАТ выручил 75 миллионов рублей.



— К сожалению, на сегодняшний день из-за событий, связанных с пандемией, мы полностью вернулись на пять лет назад по финансовым показателям: в прошлом году внебюджет составил 76 млн (декабрь), в этом году пока 15 млн , то есть в 5 раз меньше, — сообщил ТАСС художественный руководитель театра Владимир Кехман.

