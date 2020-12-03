Безденежье: стало известно, сколько миллионов потерял НОВАТ из-за пандемии

Доходы НОВАТа снизились в пять раз из-за пандемии
В этом году из-за пандемии доходы от продажи билетов Новосибирского театра оперы и балета снизились в
— К сожалению, на сегодняшний день из-за событий, связанных с пандемией, мы полностью вернулись на пять лет назад по финансовым показателям: в прошлом году внебюджет составил
В начале ноября НОВАТ перенес ряд запланированных балетных спектаклей, заявленных в афише с
По данным на конец октября, 70% оперной труппы НОВАТа переболели коронавирусной инфекцией, об этом заявил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. Тогда же художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман отметил, что театр — одно из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности.