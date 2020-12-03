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Безденежье: стало известно, сколько миллионов потерял НОВАТ из-за пандемии

Доходы театра за этот год сократились в пять раз

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В течение этого года театр несколько раз переносил запланированные спектакли и концерты из-за коронавируса

В течение этого года театр несколько раз переносил запланированные спектакли и концерты из-за коронавируса

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Доходы НОВАТа снизились в пять раз из-за пандемии

В этом году из-за пандемии доходы от продажи билетов Новосибирского театра оперы и балета снизились в 5 раз по сравнению с показателями прошлого года. В данный момент их объем за 2020 год составляет 15 миллионов рублей — в прошлом году НОВАТ выручил 75 миллионов рублей.

— К сожалению, на сегодняшний день из-за событий, связанных с пандемией, мы полностью вернулись на пять лет назад по финансовым показателям: в прошлом году внебюджет составил 76 млн (декабрь), в этом году пока 15 млн, то есть в 5 раз меньше, — сообщил ТАСС художественный руководитель театра Владимир Кехман.

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В начале ноября НОВАТ перенес ряд запланированных балетных спектаклей, заявленных в афише с 5 ноября по 21 ноября, на январь и февраль 2021 года.

По данным на конец октября, 70% оперной труппы НОВАТа переболели коронавирусной инфекцией, об этом заявил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. Тогда же художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман отметил, что театр — одно из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности.

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НОВАТНовосибирскТеатр оперы и балета
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