Картина новосибирского художника Артёма Лоскутова появилась на сумках-шопперах

Самая дорогая картина Лоскутова появилась на сумках — их делают в Санкт-Петербурге из использованных рекламных баннеров.



В Новосибирске появились первые сумки с картиной Артема Лоскутова «Беларусь». Их делает компания из Санкт-Петербурга Polyarus, которая специализируется на выпуске аксессуаров из вторсырья.



Ранее картина в стиле «дубинопись», придуманном самим Лосутовым (изображение наносится ударами полицейской дубинки, с нанесенной на неё краской), под названием «Беларусь» была продана через интеренет-аукцион за 3 млн рублей. Это самая высокая цена, которая была заплачена за работы Лоскутова.

