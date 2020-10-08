Картина новосибирского художника Артёма Лоскутова появилась на сумках-шопперах

Самая дорогая картина Лоскутова появилась на сумках — их делают в Санкт-Петербурге из использованных рекламных баннеров.
В Новосибирске появились первые сумки с картиной Артема Лоскутова «Беларусь». Их делает компания из Санкт-Петербурга Polyarus, которая специализируется на выпуске аксессуаров из вторсырья.
Ранее картина в стиле «дубинопись», придуманном самим Лосутовым (изображение наносится ударами полицейской дубинки, с нанесенной на неё краской), под названием «Беларусь» была продана через интеренет-аукцион за 3 млн рублей. Это самая высокая цена, которая была заплачена за работы Лоскутова.
Polyarus воспользовалась изображением с разрешения художника, на этикетке Лоскутов указан как автор изображения. Одной из обладательниц актуального аксессуара в Новосибирске стала журналист и общественник Юлия Дрокова. Сумка обошлась ей в 2020 рублей, еще 460 рублей она потратила на доставку.
— Качество могло быть лучше, но в данном случае это не главное, — заметила Юлия.
Изделие называется сумка-шоппер — оно предназначено для похода за покупками. Такого рода сумки придуманы как замена одноразовыми пакетам.
Изготовитель сумок с картиной Лоскутова делает их из использованных рекламных баннеров — это один из основных материалов. Компания также использует рекламные растяжки, использованные автомобильные камеры и даже старые, списанные противогазы. Первые заказы на эту серию в компании начали принимать в середине сентября.
Как сообщил Артем Лоскутов, так же, как и в случае с самой картиной, половина прибыли от продажи сумок пойдет в фонды помощи пострадавшим от действий белорусских силовиков.
Это далеко не первый случай, когда творчество Лоскутова появляется на вещах и аксессуарах (та же «Беларусь» присутствует на майках), однако раньше для их изготовления переработанные материалы не использовались.
В прошлом году новосибирский фотограф Лена Иванова выпустила блокноты и тетради с фотографиями Новосибирска из своего Instagram: на обложки попали достопримечательности, тайные граффити и дворы баров.