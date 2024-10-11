Ударил по шее: посетителя казино осудили за нападение на полицейского в Новосибирске

Суд прошел 9 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на этой неделе Ленинский районный суд вынес приговор новосибирцу, который ударил по шее полицейского. Константина Карагодова обвиняли по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

— В суде установлено, что в ночь с 15 на 16 мая 2024 года на территории Ленинского района полицейские поводили мероприятия по пресечению деятельности незаконного игорного заведения. В это время там находился посетитель. Майор полиции ему представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал прекратить игру и выйти, — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина начал нецензурно выражаться, а потом ударил полицейского рукой в область шеи. Это было классифицировано как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Подсудимый в суде вину признал полностью. Ему назначили срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год. В течение него осужденный должен доказать свое исправление. Приговор в законную силу не вступил.