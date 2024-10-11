НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 751мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Посетителя казино осудили за нападение на полицейского

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Криминал Ударил по шее: посетителя казино осудили за нападение на полицейского в Новосибирске

Ударил по шее: посетителя казино осудили за нападение на полицейского в Новосибирске

Константин Карагодов получил два года условно

996
5 комментариев

Суд прошел 9 октября

В Новосибирске на этой неделе Ленинский районный суд вынес приговор новосибирцу, который ударил по шее полицейского. Константина Карагодова обвиняли по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

— В суде установлено, что в ночь с 15 на 16 мая 2024 года на территории Ленинского района полицейские поводили мероприятия по пресечению деятельности незаконного игорного заведения. В это время там находился посетитель. Майор полиции ему представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал прекратить игру и выйти, — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина начал нецензурно выражаться, а потом ударил полицейского рукой в область шеи. Это было классифицировано как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Подсудимый в суде вину признал полностью. Ему назначили срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год. В течение него осужденный должен доказать свое исправление. Приговор в законную силу не вступил.

Вчера, 10 октября, суд Новосибирска отправил под стражу двоих подозреваемых в нападении на сотрудника Росгвардии. Фигуранты пробудут в СИЗО следующие два месяца.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
16 минут
Ударил. Срок. Но не условный. Я из прошлого. Нож более 3,5 см срок 3 года. Ударил милиционера 5 лет реально. А пока беспредел будет продолжаться, игра в демократию никого до добра не доводила.
Гость
3 минуты
В Саратове мужчина зарезал свою девушку прямо на рабочем месте. Три года назад тем же способом он убил свою жену. Жестокое убийство произошло в салоне связи на проспекте Строителей и попало на камеры. 35-летний Азамат Искалиев пришел на работу к своей 27-летней возлюбленной. Он попытался с ней помириться, но девушка настаивала на расставании. Тогда Искалиев обнял ее, а потом достал нож и напал. От полученных травм она скончалась на месте. Искалиев попытался скрыться за пределами Саратова, но полиция задержала его в Советском районе. Искалиев ранее был неоднократно судим за похожие преступления. В 2011 году в ходе конфликта он напал на мужчину с ножом: потерпевший выжил, нанесенная травма была признана судом «как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни». Суд назначил Искалиеву три года лишения свободы условно. Спустя 10 лет Искалиев напал на сножом на свою 28-летнюю жену – 1 августа ее тело с колото-резанными ранами нашли на заднем сидении автомобиля на Зенитной улице. Искалиева задержали, он дал признательные показания. По его словам, жена настаивала на разводе, Искалиев не хотел на это соглашаться. В 2021 году суд приговорил Азамата Искалиева к 9 годам колонии строго режима, но он оказался на свободе раньше срока. Предварительно — потому что подписал контракт и отправился в зону СВО.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление