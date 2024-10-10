Третий в розыске: что известно о хулиганах, арестованных за нападение на военного

Человек на фото справа — ещё один предполагаемый хулиган Источник: Дмитрий З.











Октябрьский районный суд отправил под стражу двоих подозреваемых в нападении на сотрудника Рогсвардии. Фигуранты пробудут в СИЗО следующие два месяца, сообщил источник НГС.

Несмотря на то, что фигуранты дела передвигались на автомобиле без номеров, НГС узнал, какой знак присвоен белому Haval Jolion 2024 года выпуска. Китайская машина оказалась в Новосибирске в апреле. Собственник взял автомобиль в лизинг и сразу начал нарушать правила дорожного движения.

C 18 апреля по 21 сентября на владельца Haval оформили 41 штраф, из которых четыре всё ещё не оплачены. В списке нарушений водителя есть управление автомобилем без госномера, выезд на встречную полосу движения, превышение скорости и многое другое. Об опасном стиле езды хулигана говорили и читатели НГС: нарушение ПДД стало причиной конфликта как военного Дмитрия З., так и другого новосибирца, которому водитель угрожал пистолетом.

Дмитрий З. обращал внимание на отличительную черту Haval — вмятину на заднем бампере. По данным НГС, повреждение появилось после аварии. 21 мая водитель совершил наезд на велосипедиста в Центральном районе Новосибирска.

Также известно, что задержанных может стать больше. По данным источника НГС, силовики ищут третьего участника конфликта, который был среди нападавших на Дмитрия З. Кроме того, правоохранительные органы устанавливают причастность фигурантов дела к инцидентам на заправках — предположительно, они скрывались с АЗС без оплаты.

НГС рассказывал, что несколько человек избили сотрудника Росгвардии у ворот Новосибирского военного института. По словам пострадавшего, его сослуживцы наблюдали за происходящим, но не вмешались. СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору).