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Криминал Татарский Санта-Клаус: сибиряк придумал жесткий способ убить бывшую — он перекрыл ей дымоход

Татарский Санта-Клаус: сибиряк придумал жесткий способ убить бывшую — он перекрыл ей дымоход

Женщина была дома со своей дочерью

2 705
28 комментариев

С места преступления мужчина скрылся

В Новосибирской области на 6 лет в колонию отправили мужчину за покушение на убийство. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, 48-летний житель Татарска пытался убить маму с дочкой.

Вечером 19 января этого года в деревне Первомихайловка Татарского района пьяный подсудимый пытался проникнуть в квартиру, в которой проживала его бывшая сожительница со своей несовершеннолетней дочерью. Дверь мужчине никто не открывал.

Тогда он нашел мешок, поднялся по лестнице на крышу одноэтажного дома и поместил мешок внутрь дымохода печки, которая в тот момент была затоплена. Из-за мешка продукты горения оставались внутри. В квартире началось задымление. На помощь пришел сосед. Осужденный с места преступления скрылся.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее НГС рассказывал, как суд в Новосибирске заключил под стражу 46-летнего мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка металлической трубой по голове. Его обвиняют в покушении на убийство.

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Комментарии
28
266139480
1 час
Мужики не палитесь, есть специально обученные люди для этого
Гость
1 час
опять сожители. бабы, без свадьбы только мухи женятся
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