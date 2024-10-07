Татарский Санта-Клаус: сибиряк придумал жесткий способ убить бывшую — он перекрыл ей дымоход

С места преступления мужчина скрылся Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Новосибирской области на 6 лет в колонию отправили мужчину за покушение на убийство. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, 48-летний житель Татарска пытался убить маму с дочкой.

Вечером 19 января этого года в деревне Первомихайловка Татарского района пьяный подсудимый пытался проникнуть в квартиру, в которой проживала его бывшая сожительница со своей несовершеннолетней дочерью. Дверь мужчине никто не открывал.

Тогда он нашел мешок, поднялся по лестнице на крышу одноэтажного дома и поместил мешок внутрь дымохода печки, которая в тот момент была затоплена. Из-за мешка продукты горения оставались внутри. В квартире началось задымление. На помощь пришел сосед. Осужденный с места преступления скрылся.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговор в законную силу не вступил.