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Криминал Напал на детской площадке: новосибирца отправили в СИЗО за покушение на убийство ребёнка

Напал на детской площадке: новосибирца отправили в СИЗО за покушение на убийство ребёнка

Мужчине предъявили обвинение

2 262
16 комментариев
В момент инцидента мужчина был пьян

Суд в Новосибирске заключил под стражу 46-летнего мужчину, который ударил четырехлетнего ребёнка металлической трубой по голове. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

— По ходатайству следственного отдела по Кировскому району 46-летнему жителю региона судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, вечером 11 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился на детской площадке. Без каких-либо очевидных причин он взял металлическую трубу и ударил ею по голове четырехлетнего ребёнка.

— Довести умысел на убийство до конца не удалось, потому что его остановили очевидцы, — сообщали ранее в надзорном ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего (части 3 статьи 30 п. «в, и» части 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас ему уже предъявлено обвинение.

Ранее НГС писал, что в начале июля в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически.

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Новосибирск Суд СИЗО Покушение на убийство ребенка
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Комментарии
15
Bream
15 августа 2024, 15:14
с ребенокм что? госпитализирован? сотряс?
веснушка
15 августа 2024, 15:21
Почему не пишете - что с мальчиком?
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