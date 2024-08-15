Напал на детской площадке: новосибирца отправили в СИЗО за покушение на убийство ребёнка

В момент инцидента мужчина был пьян Источник: Фото: АСТ-54 Black / Telegram











Суд в Новосибирске заключил под стражу 46-летнего мужчину, который ударил четырехлетнего ребёнка металлической трубой по голове. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.



— По ходатайству следственного отдела по Кировскому району 46-летнему жителю региона судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.



Согласно материалам дела, вечером 11 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился на детской площадке. Без каких-либо очевидных причин он взял металлическую трубу и ударил ею по голове четырехлетнего ребёнка.



— Довести умысел на убийство до конца не удалось, потому что его остановили очевидцы, — сообщали ранее в надзорном ведомстве.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего (части 3 статьи 30 п. «в, и» части 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас ему уже предъявлено обвинение.



Ранее НГС писал, что в начале июля в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически.