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Криминал «Ударил трубой по голове»: следователи возбудили дело о попытке убийства четырехлетнего ребенка в Новосибирске

«Ударил трубой по голове»: следователи возбудили дело о попытке убийства четырехлетнего ребенка в Новосибирске

Подозреваемому в нападении предъявили обвинение

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21 комментарий
Нападавший мужчина был пьян

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против 46-летнего жителя Новосибирска — его обвиняют в попытке убийства 4-летнего мальчика на детской площадке. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Петухова.

По версии следствия, вечером 11 августа обвиняемый пьяным сидел на детской площадке.

— Без видимого повода взял фрагмент металлической трубы и нанес малолетнему ребенку один удар в область головы. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что его остановили очевидцы, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, против сибиряка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в, и» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Обвиняемый задержан.

В начале июля в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Комментарии
22
Гость
13 августа 2024, 15:33
Господи, куда мир катится. Совсем уже из ума выжили мужики. Да и женщины тоже..
Светлана В-ва
13 августа 2024, 16:34
лавки на детской площадке только алкашей приманивают.
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