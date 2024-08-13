«Ударил трубой по голове»: следователи возбудили дело о попытке убийства четырехлетнего ребенка в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против 46-летнего жителя Новосибирска — его обвиняют в попытке убийства 4-летнего мальчика на детской площадке. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Петухова.
По версии следствия, вечером 11 августа обвиняемый пьяным сидел на детской площадке.
— Без видимого повода взял фрагмент металлической трубы и нанес малолетнему ребенку один удар в область головы. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что его остановили очевидцы, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, против сибиряка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в, и» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Обвиняемый задержан.
В начале июля в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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