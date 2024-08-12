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Происшествия Агрессора остановил отец: в Новосибирске мужчина с трубой напал на 4-летнего ребенка

Агрессора остановил отец: в Новосибирске мужчина с трубой напал на 4-летнего ребенка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

1 127
6 комментариев
Инцидент произошел 11 августа

В Кировском районе Новосибирска мужчина с металлической трубой напал на ребенка. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 августа, в одном из дворов на улице Зорге.

— 53-летний мужчина напал на 4-летнего ребенка с металлической трубой во дворе на Зорге. Очевидцы и отец малыша остановили агрессора, который был задержан полицией, — говорится в сообщении в канале.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии. 53-летнего мужчину задержали сотрудники МВД, его доставили в отдел полиции и опросили. Родителям ребенка надо направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы — она установит тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале июля в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Комментарии
12
Grape Reflection 🍇
12 августа 2024, 21:46
Ещё один денацификатор?
14314447
12 августа 2024, 21:44
Нужно быстрее направить в Курскую область запасные войска из резерва и разгромить ВСУ.
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