Агрессора остановил отец: в Новосибирске мужчина с трубой напал на 4-летнего ребенка

Инцидент произошел 11 августа Источник: АСТ-54 Black, Telegram











В Кировском районе Новосибирска мужчина с металлической трубой напал на ребенка. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 августа, в одном из дворов на улице Зорге.



— 53-летний мужчина напал на 4-летнего ребенка с металлической трубой во дворе на Зорге. Очевидцы и отец малыша остановили агрессора, который был задержан полицией, — говорится в сообщении в канале.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии. 53-летнего мужчину задержали сотрудники МВД, его доставили в отдел полиции и опросили. Родителям ребенка надо направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы — она установит тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка.



По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

