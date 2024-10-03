«Задержание было жестким»: боец ГБР узнал обвиняемого в педофилии по фото — его задержали

В Новосибирске вчера, 2 октября, задержали подозреваемого в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия». Один из бойцов узнал своего бывшего знакомого.
Боец ГБР узнал о совершенном против половой неприкосновенности 12-летней жительницы Новосибирска вечером 1 октября. По фотографии он опознал мужчину, с которым в прошлом учился в школе. Об этом боец сообщил в уголовный розыск.
— 2 октября в 16:33 в Железнодорожном районе Новосибирска насильник был опознан гвардейцем по месту нахождения и задержан бойцами ГБР «Гвардия» и оперативными сотрудниками полиции. Задержание было жестким, — рассказали в АБ «Гвардия».
Как добавили в агентстве, задержанный — коренной новосибирец. Ему 27 лет, он женат и воспитывает ребенка.
В пресс-службе Следственного комитета подтвердили информацию о задержании новосибирца. Ему предъявили обвинение. Сейчас следователи СК продолжают расследование уголовного дела.
Скандальный блогер Алексей Поднебесный был задержан в августе в Санкт-Петербурге. В СК заявили, что в отношении него возбуждены сразу два уголовных дела: за развратные действия и вступление в половую связь с 15-летней школьницей.