4 тысячи преступлений: полиция назвала самый криминальный район Новосибирска

Разница в количестве преступлений — колоссальная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По итогам 2023 и за текущий период 2024 года самым криминальным районом Новосибирска признан Ленинский район, самым безопасным — Первомайский. Об этом НГС рассказали в областном МВД.

По информации ведомства, за 2023 год в Новосибирске было зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений, а за первые восемь месяцев 2024 года — свыше 17 тысяч.

Наибольшее количество преступлений в прошлом году было зафиксировано в Ленинском районе — более 4 тысяч. Самые законопослушные новосибирцы, по данным МВД, живут в Первомайском районе, где было зафиксировано чуть более 1 600 преступлений.

Также в текущем году Ленинский район сохраняет негативную динамику, занимая лидирующую позицию по количеству зарегистрированных преступлений — около 2 600. В то же время в Первомайском районе вновь регистрируется наименьшее число правонарушений — около 900.

Если говорить о районах Новосибирской области, то в 2023 году здесь было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений, а за отчетный период 2024 года — уже более 8 тысяч.

Наиболее проблемным в прошлом году стал Новосибирский район, где было зарегистрировано около 1 800 преступлений. Самым «спокойным» стал Северный район — 70 преступлений.

Актуальные данные за 2024 год показывают, что в Новосибирском районе уже зафиксировано более 1 тысячи преступлений, тогда как в Кыштовском районе этот показатель составляет всего около 50.