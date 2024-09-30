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Назван самый криминальный район Новосибирска

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Криминал 4 тысячи преступлений: полиция назвала самый криминальный район Новосибирска

4 тысячи преступлений: полиция назвала самый криминальный район Новосибирска

С начала года в городе зарегистрировали более 17 тысяч преступлений

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24 комментария

Разница в количестве преступлений — колоссальная

По итогам 2023 и за текущий период 2024 года самым криминальным районом Новосибирска признан Ленинский район, самым безопасным — Первомайский. Об этом НГС рассказали в областном МВД.

По информации ведомства, за 2023 год в Новосибирске было зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений, а за первые восемь месяцев 2024 года — свыше 17 тысяч.

Наибольшее количество преступлений в прошлом году было зафиксировано в Ленинском районе — более 4 тысяч. Самые законопослушные новосибирцы, по данным МВД, живут в Первомайском районе, где было зафиксировано чуть более 1 600 преступлений.

Также в текущем году Ленинский район сохраняет негативную динамику, занимая лидирующую позицию по количеству зарегистрированных преступлений — около 2 600. В то же время в Первомайском районе вновь регистрируется наименьшее число правонарушений — около 900.

Если говорить о районах Новосибирской области, то в 2023 году здесь было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений, а за отчетный период 2024 года — уже более 8 тысяч.

Наиболее проблемным в прошлом году стал Новосибирский район, где было зарегистрировано около 1 800 преступлений. Самым «спокойным» стал Северный район — 70 преступлений.

Актуальные данные за 2024 год показывают, что в Новосибирском районе уже зафиксировано более 1 тысячи преступлений, тогда как в Кыштовском районе этот показатель составляет всего около 50.

Ранее НГС писал о том, что умерший пенсионер полдня пролежал на улице в Новосибирске — семья уверена, что его убил знакомый.

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Комментарии
27
Мишганчик
32 минуты
Какой смысл в сравнении районов по абсолютному числу преступлений? Районы имеют разную площадь, разное количество жителей. Ленинский - самый населенный район, а Первомайский - на 8 месте. Естественно у них разное количество преступлений будет, даже при одинаковой работе полиции.
mr.Mister.
32 минуты
В Ленинском бедные бандиты в Первомайском богатые! Как то так.
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