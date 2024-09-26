В Новосибирске мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю девочку — видео задержания

Ближайшее время суд изберет ему меру пресечения Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











27-летнего жителя Киргизии подозревают в надругательстве над 13-летней девочкой в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном СК.

— С августа по сентябрь 2024 года мужчина, находясь в Кировском районе города Новосибирска, совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки, — пояснили в ведомстве.

Источник: СК по НСО

Мужчину задержали в Кировском районе. Ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжаю сбор информации по этому происшествию.

Как сообщал источник НГС в силовых структурах, мужчина потрогал девочку за интимные места и поцеловал.