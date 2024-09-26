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Криминал В Новосибирске мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю девочку — видео задержания

В Новосибирске мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю девочку — видео задержания

Инцидент произошел в Кировском районе

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31 комментарий

Ближайшее время суд изберет ему меру пресечения

27-летнего жителя Киргизии подозревают в надругательстве над 13-летней девочкой в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном СК.

— С августа по сентябрь 2024 года мужчина, находясь в Кировском районе города Новосибирска, совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки, — пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали в Кировском районе. Ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжаю сбор информации по этому происшествию.

Как сообщал источник НГС в силовых структурах, мужчина потрогал девочку за интимные места и поцеловал.

Ранее 14-летний мальчик покончил с собой после того, как над ним надругался отчим. Инцидент произошел в Барнауле.

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Комментарии
31
Татьяна 53
26 минут
Вот она наша толерантность, даже боюсь себе представить если бы наш парень в их Киргизии так поступил, точно бы камнями закидали.
Гость
44 минуты
Ему строгача с последующей депортацией по жизненно, родню всех депортировать и пожизненный запрет на въезд
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