НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

ю-в.

 746мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Странная смерть ветерана МВД
Как защититься от мошенников
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Криминал В Сибири школьник покончил с собой после надругательства отчима

В Сибири школьник покончил с собой после надругательства отчима

Трагедия произошла в Алтайском крае

5 601
121 комментарий
Следствие продолжается

14-летний мальчик покончил с собой после того, как над ним надругался отчим. Как сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай, инцидент произошел 11 августа в Барнауле.

По данным следствия, в летний период мальчик жил в дачном домике садоводства «Прогресс» со своей матерью и 23-летним отчимом. По предварительным данным, накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. На следующий день ребенка нашли мертвым. Следователи отмечают, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Также возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Изнасиловал Самоубийство Школьник Алтай
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY14
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
121
Фродо Бэггинс
14 августа 2024, 13:35
вина матери. именно она привела в дом к своему ребенку нового папку-чужопу. ведь у ребенка должен быть отец, а чужих детей не бывает, отец не тот кто зачал а тот кто воспитал а извращенцы как раз и выбирают семьи разведенок, потому что знают - отца там нет и защитить ребенка некому.
275239151
14 августа 2024, 13:45
Из жизни насекомых
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Светлана,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление