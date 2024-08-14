В Сибири школьник покончил с собой после надругательства отчима

Следствие продолжается Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











14-летний мальчик покончил с собой после того, как над ним надругался отчим. Как сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай, инцидент произошел 11 августа в Барнауле.



По данным следствия, в летний период мальчик жил в дачном домике садоводства «Прогресс» со своей матерью и 23-летним отчимом. По предварительным данным, накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. На следующий день ребенка нашли мертвым. Следователи отмечают, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.



Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Также возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование продолжается.

Ранее Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней.

