Новосибирец получил срок за гибель туристов — грузовик с 16 пассажирами перевернулся на Алтае

В результате происшествия погибло двое мужчин Источник: МЧС по Республике Алтай











В Республике Алтай вынесли приговор новосибирсцу, который был за рулем, перевернувшегося «ГАЗ-66 39511» с туристами. В результате аварии погибли два человека.

Грузовик с туристами привернулся 25 июля 2023 года по пути на Каракольские озера. В кузове автомобиля находилось 16 человек, в том числе 10 детей.

— Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице, — сообщили в республиканском СК.

18 сентября суд вынес решение. По статье, предусмотренной п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем ПДД повлекшее по неосторожности смерть 2-х лиц» 42-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением водительских прав на 2 года.