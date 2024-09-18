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Новосибирец получил срок за гибель туристов на Алтае

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Криминал Новосибирец получил срок за гибель туристов — грузовик с 16 пассажирами перевернулся на Алтае

Новосибирец получил срок за гибель туристов — грузовик с 16 пассажирами перевернулся на Алтае

В аварии пострадали 12 человек

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1 комментарий

В результате происшествия погибло двое мужчин

В Республике Алтай вынесли приговор новосибирсцу, который был за рулем, перевернувшегося «ГАЗ-66 39511» с туристами. В результате аварии погибли два человека.

Грузовик с туристами привернулся 25 июля 2023 года по пути на Каракольские озера. В кузове автомобиля находилось 16 человек, в том числе 10 детей.

— Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице, — сообщили в республиканском СК.

18 сентября суд вынес решение. По статье, предусмотренной п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем ПДД повлекшее по неосторожности смерть 2-х лиц» 42-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением водительских прав на 2 года.

Ранее на Советском шоссе в Новосибирске внедорожник влетел в попутную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Жаль, что всё так закончилось... явно ведь просто мужик решил подкалымить и покатать туристов и без злого умысла... Но и туристам нужно тоже думать куда садишься, даже если водитель говорит "не бойся"... его может и посадят, а позвоночник от этого не срастётся и даже если он будет пол зарплаты отдавать (ну сколько там, ну даже 100 тысяч, а скорее 10) - это не стоит отказавших ног или жизни.
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