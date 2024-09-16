Раскрутило и унесло в забор: внедорожник влетел в попутную машину на Советском шоссе — видео момента ДТП

Задняя часть универсала искорежена Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











На Советском шоссе в Новосибирске внедорожник влетел в попутную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54 Black», внедорожник врезался в универсал на высокой скорости. Информация о пострадавших не поступала. Судя по видео, автомобиль влетел в попутную машину сзади, транспорт сначала раскрутило, а после унесло в отбойник.

Момент аварии попал на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным 2ГИС, на Советском шоссе из-за аварии собралась пробка, нельзя проехать по правому ряду в сторону улицы Мира.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.