Раскрутило и унесло в забор: внедорожник влетел в попутную машину на Советском шоссе — видео момента ДТП

На Советском шоссе в Новосибирске внедорожник влетел в попутную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54 Black», внедорожник врезался в универсал на высокой скорости. Информация о пострадавших не поступала. Судя по видео, автомобиль влетел в попутную машину сзади, транспорт сначала раскрутило, а после унесло в отбойник.
По данным 2ГИС, на Советском шоссе из-за аварии собралась пробка, нельзя проехать по правому ряду в сторону улицы Мира.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Момент аварии попал на видео.