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Машина влетела в попутку на шоссе — момента ДТП

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Происшествия Раскрутило и унесло в забор: внедорожник влетел в попутную машину на Советском шоссе — видео момента ДТП

Раскрутило и унесло в забор: внедорожник влетел в попутную машину на Советском шоссе — видео момента ДТП

На трассе из-за аварии собралась пробка

2 117
28 комментариев

Задняя часть универсала искорежена

На Советском шоссе в Новосибирске внедорожник влетел в попутную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54 Black», внедорожник врезался в универсал на высокой скорости. Информация о пострадавших не поступала. Судя по видео, автомобиль влетел в попутную машину сзади, транспорт сначала раскрутило, а после унесло в отбойник.

Момент аварии попал на видео

По данным 2ГИС, на Советском шоссе из-за аварии собралась пробка, нельзя проехать по правому ряду в сторону улицы Мира.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно об аварии, у вас есть фотографии или видео с места, поделитесь этим с НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Момент аварии попал на видео.

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Комментарии
30
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
16 сентября 2024, 10:10
Фантастический...
пользователь ГЛОНАСС
16 сентября 2024, 09:55
Судя по тому, что у РАВа подушки не сработали - это не первое его приключение.
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